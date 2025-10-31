Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O pleno aproba dotar de máis recursos Bando e crear un plan de continxencia para a EDAR

O recente sacrificio de Gosu, o can que atacou a un dos traballadores do Refuxio, protagonizou parte do pleno

Imaxe de arquivo cunha visita institucional ás obras da EDAR da Silvouta

Imaxe de arquivo cunha visita institucional ás obras da EDAR da Silvouta / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O pleno municipal aprobou este xoves dúas propostas realizadas polo PP e relativas ao verquido producido no Sar por mor das obras da EDAR –estación depuradora– da Silvouta, así como dotar de máis recursos económicos o Refuxio de Bando coa intención de mellorar as condicións dos animais e mais dos traballadores, logo do ataque de Gosu a un dos operarios e o posterior sacrificio do can.

Esta última iniciativa contou cos votos a favor PP, PSOE e dos edís non adscritos, nun debate que novamente estivo protagonizado pola lea. Mentres o edil Adrián Villa instaba o Bipartito a liderar a proposta de mellora dentro do padroado para «evitar outra traumática situación» –en referencia a Gosu–, o concelleiro de Dereitos dos animais, Xesús Domínguez, lembráballe que pese a dirixir o refuxio o Concello de Santiago as decisións tómaas o Padroado, integrado tamén polos municipios de Teo, Vedra, Boqueixón, Brión, Touro, Val do Dubra, Dodro, Trazo e Padrón.

Domínguez indicoulle a Villa que o sacrificio de Gosu foi sometido á consideración do Padroado e recibiu «11 votos a favor e dous en contra», polo que recordou ao edil do PP que «todos somos corresponsables e o primeiro é pensar na seguridade das persoas».

Canto ao verquido producido polas obras na EDAR da Silvouta, Villa afeoulle ao goberno local que se manifesten contra Altri «empregando o bulo de que vai arrasar a ría da Arousa» mais non se pronuncie polo acontecido días atrás no Sar. Domínguez defendeu que a depuración do río é deficiente dende hai anos e puxo en valor que esta obra resolverá esta situación, destacando que as actuacións están en prazo e entrarán na segunda fase en 2026.

A proposta saiu adiante co voto a favor do PP e as abstencións dos demais grupos da Corporación, que coincidiron en defender que «logo de 25 anos» se desbloquee a EDAR e lembrarlle aos populares que «non existe o risco cero».

