La sala Malatesta reabre la semana que viene

Tras reaparecer hace unos días en Instagram con una escueta publicación en la que aparecía un mero cartel con su nombre causando gran expectación entre sus seguidores, todo parece indicar que la sala Malatesta reabrirá sus puertas. Así lo ha anunciado la cuenta Becario USC, fijando la reapertura de la popular sala compostelana para el próximo jueves, 6 de noviembre.

Poco más se sabe de la esperada reapertura, por lo que tendremos que seguir pendientes a sus redes sociales para conocer más detalles.

Cese temporal de actividad

Cabe recordar que la sala compostelana anunciaba un cese temporal de actividad tras recibir una orden municipal lanzada a principios de año en la que ordenaban el cierre de la sala por altos niveles de ruido.

No era la primera vez que ocurría esto, pues la Malatesta ya estuvo clausurada entre marzo y noviembre del año pasado por el mismo motivo, estando siempre en el centro de numerosas protestas vecinales, que llevan años quejándose por ello.