Un estudio liderado desde Santiago por el CHUS demuestra la seguridad de los videolaringoscopios
El trabajo analizó más de cinco mil intubaciones en quirófano, observando que disminuye las complicaciones y mejora el éxito en el primer intento
K.M.
Un equipo de investigadores, liderados desde el CHUS, ha demostrado que el uso generalizado de los videolaringoscopios -dispositivos que permiten ver la vía aérea a través de una pequeña cámara- reduce las complicaciones y mejora la seguridad de los pacientes durante las intubaciones realizadas en el quirófano.
El trabajo, publicado en la revista científica internacional Anaesthesia, fue coordinado por Manuel Taboada, facultativo especialista en Anestesioloxía del Hospital Clínico, y contó con la participación de ocho hospitales del Sergas. En total, se analizaron 5.100 intubaciones realizadas por 35 anestesiólogos y 60 médicos residentes en condiciones reales de quirófano.
Más intubaciones sencillas
Las principales conclusiones subrayan que el uso del videolaringoscopio aumentó la proporción de intubaciones sencillas del 74 al 86%. Además, mejoró el éxito en el primer intento (del 86 al 92%), y redujo casi a la mitad las complicaciones durante el procedimiento (del 9,7 al 5,5%).
El estudio multicéntrico liderado desde Santiago, Videolar-Surgery, comparó durante un año y medio la técnica clásica con laringoscopio y el uso universal de videolaringoscopios.
