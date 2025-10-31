Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Técnicos superiores sanitarios en paro resaltan que sin ellos «el sistema se para»

Marcos Vázquezconversa con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño en las inmediaciones del Clínico de Santiago.

Marcos Vázquezconversa con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño en las inmediaciones del Clínico de Santiago. / Jesús Prieto

K.M.

Santiago

Con una primera jornada de huelga de los técnicos superiores de laboratorio que en el Sergas alcanzó el 58,27% durante la mañana y llegó al 91,67%, según los datos de Sanidade, el colectivo iniciaba este jueves una serie de movilizaciones que culminarán el próximo lunes con una manifestación en Madrid.

Protesta contra el Ministerio de Sanidad

Movilizaciones que, según explicó en Santiago el secretario de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel), Marcos Vázquez, llevan a cabo «porque el Ministerio de Sanidad no toma nuestras reivindicaciones para plasmarlas en el Estatuto Marco».

Noticias relacionadas y más

Recordó en declaraciones a EL CORREO GALLEGO que «somos los que hacemos las placas en radiología, analizamos las muestras en el laboratorio,preparamos las biopsias en anatomía patolígica, aplicamos los tratamientos en radioterapia y los que codificamos las muestras de documentación clínica», recalcando que «sin nuestra labor, el sistema sanitario se detiene».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents