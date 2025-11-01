Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de noviembre, en Santiago?

Muestra de Asorey en el Gaiás y humor con Iván Esturillo

Francisco Asorey, una recuperación necesaria. Así se llama la exposición gratuita en el Museo Centro Gaiás centrada en reivindicar al escultor más destacado de Galicia y uno de los renovadores de la escultura española del siglo XX. Por otra parte, en la agenda escénica, Iván Esturillo ofrece hoy en Santiago En la sala de Espera, un espectáculo cómico con entradas desde 16,60 euros, para una cita a las 22 h. en el Teatro Compostela. Y ahí mismo, se canceló la anunciada función de tarde de Jueves y familia.

Gala del Circo del Samain con Circonove

La conocida compañía escénica compostelana Circonove ofrece hoy su Gala del Circo del Samaín, un espectáculo ideado para todos los públicos a base de magia, acrobacias y otros rasgos del mundo del circo, aliñado todo con sorpresas y más actividades, desde las 19 horas en su local de Rúa As Cancelas, número 125. Dj Morango se encarga de ponerle banda sonora a la propuesta que está previsto que prosiga hasta la medianoche.

Gala del Circo del Samain con Circonove / Cedida

Coloquio con Alberto Vázquez sobre ‘Decorado’, película y libro

El cine Numax ofrece a las 19 horas Decorado, película del cineasta gallego Alberto Vázquez, que tiene además un recién salido libro publicado por Astiberri con el art book de este largometraje de animación. Vázquez basa ese filme en el cortometraje homónimo ganador del Goya al Mejor Corto de Animación en 2017, y que, previo paso por el festival de cine de Sitges, acaba de llegar a las salas de cine ya en su formato largo. Este autor, cineasta e ilustrador, suma ya cuatro Goyas.

Coloquio con Alberto Vázquez sobre ‘Decorado’, película y libro / Cedida

Concierto de urbana con Xavibo

Xavier Bofill Pérez, conocido artísticamente como Xavibo, nacido en Palma de Mallorca en 1996, ofrece un concierto esta noche en la sala Capitol, en gira con un nuevo disco llamado No te enamores, un disco conceptual «donde el folk nostálgico y la narrativa emocional se entrelazan para reflexionar sobre el amor, la ruptura y la identidad», dice su sello.