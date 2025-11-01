Conciertos de noviembre en Santiago

Tras desaparecer el soporte físico casi al completo, la principal fuente de ingresos de artistas y discográficas son los conciertos, y la agenda de Santiago para noviembre, a falta de que la sala Malatesta, que reabre, anuncie su cartel, va sobrada de atractivo.

Sala Capitol

La sala Capitol recibe hoy a Xavibo, y este mismo local cuenta mañana con Adrian Vandenberg (hard rock), antes de ofrecer estas otras propuestas: Vega, el jueves 6; La Lom, el viernes 7, Enter Shikari (prestigiosa banda británica de hardcore y electrónica) el sábado 8 de noviembre; Sexy Zebras, divertido e intenso combo madrileño de alma grunge, el sábado 15 de noviembre, bolo para festejar los 90 años de Capitol como recinto (cine, al inicio); Shinova, con su indie pop rock y un disco llamado El presente, el viernes 28 de noviembre (su directo es irregular); y Nach, grande de nuestro hiphop, el sábado 29, con su nuevo disco, Destino.

Manolo García y Fito

Además, Manolo García, aparte de girar en este curso 2025-2026 con su resucitado grupo El Último de la Fila, viaja para cantar también en solitario (con notable banda) en Compostela el viernes 21 de noviembre en el Palacio de Congresos, hay tickets disponibles desde 75 euros; y, por hablar de otro grande, Fito y Fitipaldis llegan el sábado 29 de noviembre al Multiusos Fontes Do Sar (recuerdo un flojo bolo suyo ahí hace años, pero hay buenas referencias de su directo actual, basado en el disco El monte de los aullidos), es una fecha con las entradas agotadas.

Y Sumrrá tocan el sábado 29 de noviembre en el Auditorio de Galicia, donde este trío compostelano formado por Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y LAR Legido (batería). Celebran sus 25 años de camino a la par que dan a conocer su nuevo disco, Revoluti8n, con entradas a 12 euros; además, este domingo 2, tocan en Crechas.

Outono Códax Festival 2025

Y dentro del cartel del Outono Códax Festival 2025, cuya programación se celebra del jueves 6 de noviembre al sábado 22 de noviembre, la cantante estadounidense Valerie June ofrece soul y folk el jueves 20 de noviembre en Capitol, y abre su show en Compostela, Pablo Leira. Y el día 6 de noviembre, en el Riquela, tocan Gilipojazz; el 9, en Capitol, Principles of Joy y Los Sirex; el miércoles 12, Víctor Coyote con Javi Álvarez en el Riquela; el 13, en el Riquela, Son Little; el 21, en Capitol, Les Greene más The White Bats; y el sábado 22 de noviembre, en Capitol, Komodrag & The Mounodor y Quinn DeVeaux.

Los abonos del Outono Códax 2025 para los cuatro conciertos de Capitol están a la venta desde 55 euros. Las entradas diarias para cada cita en ese local valen 20 de forma anticipada, y las del Riquela, 15 en ant. Además, hay previsto un ciclo de cine, la presentación de un libro de Miqui Puig (líder de Los Sencillos con carrera pop propia), sesiones de djs, una exposición de ilustraciones del citado Coyote y catas musicales y gastronómicas.

Un integrante de los míticos REM

Por otra parte, Peter Buck, guitarrista, compositor y cofundador de REM, dará un concierto en Capitol al frente de un súper grupo llamado Drink The Sea, el domingo 30 de noviembre, una cita con entradas a la venta desde 29 euros.

Más propuestas: Carl LeBlanc (gira con el bluesman gallego Carlos Childe) actúa el 7 en el Riquela, The Silver Lining Serenaders el 19 en Riquela, Ove (Alejandro Ovejero) el 20 en el Modus Vivendi, Juan Zelada y su pop soul llegan el 21 al Modus Vivendi, Zahara canta el 22 en el San Francisco Hotel Monumento y Pablo Lesuit el 28 en el Riquela. Además, en Crechas: la cantautora Taty Ziska el jueves 6 de noviembre (21 horas; 8 euros), Brian Brody con Rónán Ó Snodaighy el 7 y Marcos Teira rinde tributo al añorado Narf el 29 de noviembre.

Festival en el Sónar y premios Narf

Y el sábado 8 de noviembre, la sala Sónar ofrece, desde las 21 horas (12 euros), una noche de rock galego-portugués, con Samesugas y dos bandas lusas: Nicotine’s Orchestra y Humana Taranja, cita para presentar el Festival Barreiro Rocks, que empezó en el año 2000 en Barreiro (al sur de Lisboa) y que, tras cinco años de ausencia, regresa. Samesugas son un trío picheleiro compuesto por Alberte Leis (bajo), los hermanos Álex García (guit.) y Joaquín García (voz y guit.), con nuevo disco, White Fire.

Y para concluir, Marián, Belém Tajes y Vimbio, además de la banda invitada Caamaño & Ameixeiras, centran este domingo 2 de noviembre la gala de entrega de los premios Narf, desde las 19 horas en el Salón Teatro con entrada libre e invitaciones en taquilla.