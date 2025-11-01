La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de prisión para un joven por homicidio imprudente en un accidente en Santiago

Sucedió en 2020 en la N-525, que comunica Compostela con Ourense, a la altura de la parroquia de Marrozos. Al filo de la 1:30 de la madrugada, el choque frontal entre dos turismos que circulaban en sentido contrario acabó con la vida de un hombre de 57 años. Otro quedó herido. Ahora, la Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión a un joven por homicidio imprudente y posterior abandono del lugar del accidente. También exige que el acusado, que será juzgado el próximo viernes en Santiago, no pueda conducir durante seis años.

El joven para el que ahora piden dos años y medio de prisión conducía aquella fatídica noche en dirección a Boqueixón con la intención de "seguir compartiendo tiempo de ocio nocturno". Junto a él viajaban otras cuatro personas. Iba a una velocidad superior a "la adecuada a las circunstancias" y con el "ánimo alterado". Según recoge el escrito fiscal, "no consta análisis de qué sustancia ni concentración, pero resultaba apreciable que sí había incorporado a su organismo alguna sustancia de las que afectan al estado psicofísico para la conducción".

La causa del accidente fue un pique. Cuando el joven circulaba por el doble carril que hay justo al pasar la gasolinera de Santa Lucía, un Mercedes -que conducía el hombre que resultó herido en el accidente, Samuel V.R.- intentó adelantarlo. El acusado "incrementó la velocidad" para que el Mercedes no lo sobrepasara. El hermano de Samuel relató en su día a este diario que "dou un volantazo brusco nese momento, golpeando o coche de Samuel, e facéndolle perder o control, empezando a dar voltas e facendo que impactara con el o coche que viña polo carril contrario, cuio conductor desgraciadamente faleceu co impacto”.

El acusado, a pesar de ser consciente de los hechos y de que sus acompañantes le pedían que parase, decidió continuar hasta su destino. Con todo, la Fiscalía recoge que se quedó "preocupado y asustado" y, al día siguiente, llamó por teléfono a la Guardia Civil para identificarse. Dio sus datos y se mostró dispuesto a acercarse al cuartel a dar su versión de los hechos.

Como consecuencia del accidente, el conductor del Mercedes tuvo que ser liberado por los bomberos y trasladado al Hospital Clínico. Fue ingresado de urgencia tras ser diagnosticado de fractura de tercio distal de húmero derecho y paresia de nervio radial. Días después recibió el alta hospitalaria.

En base a los hechos descritos, la Fiscalía pide para el joven acusado un año y seis meses de prisión por el homicidio imprudente y otro año por un delito de abandono del lugar del accidente. Por las lesiones imprudentes, demanda el pago de 10 meses de multa, con cuota diaria de 10 euros. Además, exige un total de seis años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.