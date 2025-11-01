Sin avances sobre Medicina, los rectores seguirán reuniéndose

Sin avances. Así se cerró ayer la reunión telemática para la descentralización del grado de Medicina que mantuvieron los rectores de las tres universidades gallegas y a la que se habrían unido los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, respectivamente, según fuentes conocedoras de las negociaciones, que avanzan otro encuentro la próxima semana.

«Non haberá declaracións ata o final do proceso negociador, agás que academos outro consenso», señaló el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, coincidiendo con representantes de las otras dos universidades en el acuerdo que habían alcanzado de no pronunciarse hasta que remate.

Reproches

No obstante, la Universidade de Santiago ya ha anunciado que la próxima semana convocará una rueda de prensa «para dar conta do proceso e dos pasos a seguir pola USC», toda vez que este miércoles fue acusada por el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, de mantener una posición «inflexible» en las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina.

Por su parte, y en una visita a Lugo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, recordó que la propuesta de la Xunta en este conflicto «es la misma desde el principio», y que se basa en la idea de que se descentralice el grado «en Vigo y A Coruña en el cuarto, quinto y sexto curso».

Caamaño invitó a las partes «a trabajar bajo ese parámetro», y abogó por «dejarse de localismos e intereses personales» para «centrarse en lo realmente importante, que los alumnos de Medicina tengan la mejor formación posible, aprovechando toda la infraestructura que tenemos», y que calificó de «excelente».

Caamaño evita pronunciarse sobre un escenario sin acuerdo

Interrogado sobre qué sucederá en el caso de que finalmente no se alcance un acuerdo entre las tres universidades gallegas sobre Medicina, indicó que «cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente».

Un día antes, también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también apelaba al consenso en el grupo de trabajo que se había designado para estas negociaciones y a la opción de una única facultad de la USC descentralizada en el segundo ciclo, y que se espera se vuelva a convocar próximamente, puesto que desde finales de julio no se ha reunido, ya que a la vuelta del verano el tema quedó exclusivamente en manos de los rectores.