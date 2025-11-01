Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nova ferramenta para falar mellor inglés a través do Camiño Xacobeo

O innovador proxecto foi presentado onte na Facultade de Filoloxía da USC

e-Soundway permite aprender fonética inglesa cun xogo sobre o Camiño de Santiago.

e-Soundway permite aprender fonética inglesa cun xogo sobre o Camiño de Santiago. / Santi Alvite

Redacción

Santiago

A Facultade de Filoloxía acolleu onte a presentación dunha innovadora ferramenta dixital para a ensinanza e aprendizaxe da fonética e da pronunciación do inglés a través da experiencia do Camiño. Ao longo de 34 etapas con retos e pequenos xogos, e-SoundWay permite profundar en lugares, datos históricos, lendas do Camiño ou peregrinos de distintas épocas que contribúen a que a persoa usuaria se familiarice con diversos acentos do inglés.

A iniciativa Los sonidos del inglés en el Camino de Santiago (e-SoundWay). Un juego serio para aprender la pronunciación inglesa, que se deu a coñecer este venres na USC, inclúe un manual de uso trilingüe, un laboratorio multimedia en liña e un código QR con acceso gratuíto a dúas versións do xogo: The Route e FreeRoaming.

Patrimonio inmaterial do Camiño

O proxecto no que participa a profesora da USC María de los Ángeles Gómez González nace arredor da Ruta Xacobea, concibido «como un espazo simbólico e cultural que combina tradición e innovación». Neste marco, e-SoundWay procura poñer en valor o patrimonio inmaterial do Camiño, achegando o ensino da pronunciación do inglés a través de escenarios inspirados no Camiño Francés.

Noticias relacionadas y más

A iniciativa presentada en Santiago diríxese sobre todo a estudantes españois de inglés como lingua estranxeira, desde o ensino secundario ata o universitario, «pero resulta igualmente útil para calquera persoa interesada en mellorar a súa pronunciación de maneira lúdica e interactiva», explica a profesora Gómez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents