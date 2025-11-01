Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un secuestrado por las FARC presenta en Santiago una tesis sobre el conflicto colombiano

Tras ser retenido contra su voluntad por el grupo guerrillero, Óscar Tulio Lizcano acerca en la USC su trabajo en el que apuesta por el perdón

De izquierda a derecha:Marcelino Agís Villaverde, Beatriz Fernández Herrero, Óscar Tulio Lizcano González, Agustín Domingo Moratalla y Luis Fernando Bravo León

Rodrigo Paz

Santiago

Después de ser secuestrado por las FARC en la selva colombiana entre los años 2000 y 2008 y, posteriormente, contar su historia a través del libro Años en Silencio tras lograr huir junto a uno de sus captores y retomar su vida en la ciudad de Medellín, Óscar Tulio Lizcano González (Caldas, Colombia, 1947) presentó ayer, en la Facultade de Filosofía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) una tesis sobre el enfrentamiento armado vivido en Colombia bajo el título Conflicto, perdón y reconciliación en Paul Ricoeur. Principios filosóficos para una hermenéutica de la paz en Colombia.

Un trabajo, con el que, el autor –que apuesta por el perdón y el diálogo– busca analizar, a partir de la obra del filósofo francés Paul Ricoeur, las causas del conflicto armado colombiano. Precisamente, Óscar Tulio Lizcano escogió el programa de Doctorado de Filosofía de la USC para trabajar con uno de los especialistas de Paul Ricoeur, el catedrático de Filosofía Marcelino Agís Villaverde, quien dirige una tesis que se presentó en el día de ayer ante un tribunal compuesto por Agustín Domingo Moratalla, Beatriz Fernández Herrero y Luis Fernando Bravo León.

