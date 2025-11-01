Un secuestrado por las FARC presenta en Santiago una tesis sobre el conflicto colombiano

Después de ser secuestrado por las FARC en la selva colombiana entre los años 2000 y 2008 y, posteriormente, contar su historia a través del libro Años en Silencio tras lograr huir junto a uno de sus captores y retomar su vida en la ciudad de Medellín, Óscar Tulio Lizcano González (Caldas, Colombia, 1947) presentó ayer, en la Facultade de Filosofía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) una tesis sobre el enfrentamiento armado vivido en Colombia bajo el título Conflicto, perdón y reconciliación en Paul Ricoeur. Principios filosóficos para una hermenéutica de la paz en Colombia.

Un trabajo, con el que, el autor –que apuesta por el perdón y el diálogo– busca analizar, a partir de la obra del filósofo francés Paul Ricoeur, las causas del conflicto armado colombiano. Precisamente, Óscar Tulio Lizcano escogió el programa de Doctorado de Filosofía de la USC para trabajar con uno de los especialistas de Paul Ricoeur, el catedrático de Filosofía Marcelino Agís Villaverde, quien dirige una tesis que se presentó en el día de ayer ante un tribunal compuesto por Agustín Domingo Moratalla, Beatriz Fernández Herrero y Luis Fernando Bravo León.