Partida de 125 millones de la Xunta para un turismo sostenible y el Xacobeo 2027

Más de 125,9 millones de euros es la cuantía que la Xunta destinará en los próximos presupuestos a la Axencia de Turismo de Galicia, con la vista puesta en la celebración del próximo Xacobeo, que tendrá lugar en 2027, y con la idea de contribuir a garantizar un «crecemento sostible do turismo», tal y como aseguró su director, Xosé Merelles, durante su comparecencia en el Parlamento.

Consideró que estas cuentas buscan responder «á realidade turística actual» y consolidar Galicia como un destino que «sabe crecer e que é capaz de repartir os beneficios que a actividade turística conleva no territorio».

Ayudas para eficiencia energética

Hizo referencia a un «salto cualtitativo», con medidas concretas como las nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética o nuevas infraestructuras.

Apuntó también que durante el próximo quinquenio tendrán lugar dos Años Santos, los de 2027 y 2032, citas trascendentales dentro de la estrategia de la Xunta, y avanzó que para el próximo Xacobeo buscan crear una base de promoción de Galicia «sólida» y que consolide su imagen internacional como destino «auténtico e innovador». Merelles anunció que en 2026 Turismo licitará un nuevo contrato bianual de mantenimiento de los Caminos de Santiago por un valor anual de 18 millones para conseguir la conservación integral de las rutas, así como los servicios de vigilancia, limpieza, obras de reparación y mantenimiento necesarios para que estén en unas condiciones óptimas de limpieza, seguridad y transitabilidad.

Seguridad vial en el Camino

El director de la Axenciad de Turismo dijo también que reeditarán iniciativas como los Conciertos del Xacobeo, incidirán en el turismo deportivo y avanzarán en el Plan de Seguridad Vial en el Camino.

La diputada del PSdeG Lara Méndez puso el foco en las partidas que Turismo destina a Lugo, lamentando que sean cantidades para «cubrir o expediente», mientras que desde el BNG Saleta Chao criticó que las cuentas de Turismo reflejan que no hay «estratexia de desarrollo e visión de futuro», y consideró que hay una «dependencia absoluta do Camiño e da marca Xacobeo».

El diputado popular Borja Verea defendió que «non hai un produto turístico que socialice mellor a riqueza que o Camiño».

Merelles mostró su «orgullo» porque cada vez «máis persoas e empresas se benefician» del Camino «en todos os entornos», siendo «un auténtico catalizador do desenvolvemento».