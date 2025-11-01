Vázquez Cendón, nova académica de número da Real Academia de Ciencias española

A catedrática de Matemática Aplicada Elena Vázquez Cendón acaba de ser elixida académica de número na sección de Matemáticas da Real Academia de Ciencias de España, onde ocupará a medalla 29, a do profesor Amable Liñán. Con el compartiu dedicación ao programa Estalmat, xa que Liñán dirixiu esa iniciativa de estímulo de talento matemático desde a academia durante varios anos e Vázquez Cendón a preside na actualidade en Galicia.

A exdecana de Matemáticas di que é un «recoñecemento ao traballo realizado, que sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias». Segundo explica, «nace no grupo de investigación Enxeñaría Matemática da USC, en conexión con valiosas persoas das que sempre aprendín e que conforman a familia de coautoras e coautores coa que temos achegado solucións analíticas e numéricas a problemas non lineais en mecánica de fluídos».