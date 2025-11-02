Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 2 de noviembre, en Santiago?

Marián, Belém Tajes y Vimbio, en la gala final del Premio Narf

El Salón Teatro acoge hoy, a las 19.00 horas, la gala final del Premio Narf, en la que concurrirán tres bandas finalistas (Marián, Belém Tajes y Vimbio), además de un grupo invitado (Caamaño&Ameixeiras), que actuará mientras el jurado delibera. La gala acogerá las actuaciones de 15 minutos de las tres bandas ganadoras y el jurado (formado por Daniel Salgado, Ugia Pedreira, Alberto Busto, Noa Díaz y Tomi Legido) decidirá el ganador, que llevará 4.000 euros, el segundo clasificado 2.000 y el tercero 1.500. Será presentado por Luís Pardo.

Casi 20.000 visitantes en la muestra de Boris Savelev, que se clausura hoy

La exposición Boris Savelev. Viewfinder, unha forma de mirar, cierra hoy sus puertas en el Museo Gaiás después de haber recibido cerca de 20.000 visitas. La muestra acercó al público gallego a la mirada viajera de un de los fotógrafos urbanos independientes más destacados de su generación. Así, ha constituido la retrospectiva más amplia realizada hasta hoy del artista de origen ucraniano, galardonado con el premio PHotoESPAÑA 2024.

Casi 20.000 visitantes en la muestra de Boris Savelev, que se clausura hoy / Jesús Prieto

Cantigas e Agarimos, ‘sold out’ en el homenaje a Ruth Matilda Anderson

Cantigas e Agarimos rinde hoy un homenaje a Ruth Matilda Anderson con motivo del centenario de su viaje a Galicia. Será en el Auditorio, a las 20.30 horas, y las entradas están agotadas. Por otra parte, Loren Edelstein animará la sesión vermú en el Café Bar Arume (13.30), el Cuartero Atlánticas actuará en el pazo de San Lourenzo, a las 19.00; y Adrián Vandenberg sorprenderá con su guitarra en la Capitol, a las 20.30. Sumrrá estará en la Casa das Crechas (21.00) y Bárbara Avenlino, a las 21.30h, en el Arume.

Cantigas e Agarimos, ‘sold out’ en el homenaje a Ruth Matilda Anderson / Cedida

Garabato de xogos en la Casa das Maquinas

La Casa das Máquinas acoge hoy, entre las 11.00 y las 13.00 horas, Garabato de Xogos, un espacio abierto a la imaginación que pone a prueba la habilidad, destreza, coordinación e ingenio de los más pequeños. Todos los juegos están construidos gracias al reciclaje de trastos que fueron considerados viejos pero que estabas destinados a una segunda vida.