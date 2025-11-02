Los compostelanos Naitinain estrenan disco: ‘Motivos Para’

Los compostelanos Naitinain están entre los valores emergentes de la escena indie pop rock de Galicia, y ahora, desde Santiago lanzan nuevo disco, Motivos Para, un EP que va a hilar una gira en 2026 por dentro y fuera de Galicia que podría marcar un paso adelante en su carrera.

Nuevo disco

Naitinain es un quinteto formado por Álvaro Parra (cantante), Óscar Álvarez (igual toca flauta que gaita o bajo), Carlos Casal (batería) y Unai de Larrinaga y Pedro Montoya, guitarristas. Son cinco personas nacidas en 1999, casualidad que nomina al grupo, este one hundred ninety-nine en inglés que ellos convierten en castizo Naitinain, y han estrenado ya ese EP de seis canciones en plataformas como Spotify.

Apoyo de Chris Indian y Juan de Dios

Naitinain han grabado este tercer trabajo gracias al trabajo de Chris Indian, productor principal y a la colaboración de Juan de Dios. A su vez, participa el grupo madrileño Joder Juan, con quienes ya compartieron escenario en su día durante una mini gira por Madrid, ciudad donde este quinteto gallego acaba de actuar por primera vez en solitario, soltando ya las amarras de hilar programa doble con una banda local.

Bolo en Madrid

Radar Joven, ciclo de conciertos promovido por la Comunidad de Madrid, en colaboración con la asociación Madrid en Vivo, llamó a Naitinain para ofrecer una actuación el pasado 25 de octubre, en la sala Silikona, ejemplo de su trabajo más allá de la capital gallega. Son un combo divertido en directo, con temas en gallego y castellano, que afrontan los bolos con una actitud festiva que rompe la cuarta pared y toques originales como prueba el tracklist de su nuevo disco, formado por seis temas que hialn una frase al unirse: «Tirarnos, Flores, Piedras, Piropos, Y... Sangre».

Ese 2026 se sabrá si Naitinain salen del circuito underground y alcanzan las salas de aforo medio. Buscan colarse por ese hueco abierto hace unos años por bandas como Carolina Durante, La La Love You o Niña Polaca. Poder, pueden.