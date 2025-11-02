Crónica social compostelana | Éxito de las cuartas Jornadas de Optometría del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia

El Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia celebró el pasado fin de semana las IV Jornadas de Optometría en Santiago. El encuentro se celebró con gran éxito en el Hotel OCA Puerta del Camino, donde se reunieron más de 200 profesionales y estudiantes que afianzaron su formación y compartieron experiencias clínicas como primeros agentes sanitarios en el cuidado de la salud visual.

Catorce expertos abordaron cuestiones relevantes de la disciplina, como las lentes de contacto, el Síndrome Visual Informático, Baja Visión, miopía o la visión y el rendimiento deportivo.

Comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación

Foto de los asistentes a la comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación / Cedida

El personal del Instituto Galego de Estatística (IGE) se reunió hace unos días, en el Hotel Puerta del Camino, para rendir homenaje a Rosa Elvira Fernández González, que, tras 40 años de trabajo a sus espaldas en la institución gallega, 20 de ellos como secretaria xeral, ha dado el paso de jubilarse.

Lo hicieron con una comida a la que asistieron unos 40 compañeros de Rosa Elvira que no dudaron en reconocer como se merece su compañerismo, trayectoria, profesionalidad y buen hacer ahora que cierra una importante etapa de su vida.