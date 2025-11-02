Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónica social compostelana | Éxito de las cuartas Jornadas de Optometría del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia

Comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación

Arriba, de izquierda a derecha: Guillermo, Diego, Carlos García Resúa (director del comité organizador de las Jornadas), Esther Amaro (presidenta del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia), María Valiñas (secretaria técnica del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia), Carla y Lucía. Debajo, de izquierda a derecha: Estela, Sabrina, Xiana, Fátima, Manuela, Martina, Lucía y Andrea

Arriba, de izquierda a derecha: Guillermo, Diego, Carlos García Resúa (director del comité organizador de las Jornadas), Esther Amaro (presidenta del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia), María Valiñas (secretaria técnica del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia), Carla y Lucía. Debajo, de izquierda a derecha: Estela, Sabrina, Xiana, Fátima, Manuela, Martina, Lucía y Andrea / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia celebró el pasado fin de semana las IV Jornadas de Optometría en Santiago. El encuentro se celebró con gran éxito en el Hotel OCA Puerta del Camino, donde se reunieron más de 200 profesionales y estudiantes que afianzaron su formación y compartieron experiencias clínicas como primeros agentes sanitarios en el cuidado de la salud visual.

Catorce expertos abordaron cuestiones relevantes de la disciplina, como las lentes de contacto, el Síndrome Visual Informático, Baja Visión, miopía o la visión y el rendimiento deportivo.

Comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación

Foto de los asistentes a la comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación

Foto de los asistentes a la comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación / Cedida

El personal del Instituto Galego de Estatística (IGE) se reunió hace unos días, en el Hotel Puerta del Camino, para rendir homenaje a Rosa Elvira Fernández González, que, tras 40 años de trabajo a sus espaldas en la institución gallega, 20 de ellos como secretaria xeral, ha dado el paso de jubilarse.

Noticias relacionadas y más

Lo hicieron con una comida a la que asistieron unos 40 compañeros de Rosa Elvira que no dudaron en reconocer como se merece su compañerismo, trayectoria, profesionalidad y buen hacer ahora que cierra una importante etapa de su vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
  2. Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
  3. Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
  4. El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
  5. Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
  6. Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
  7. Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
  8. El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento

Compostela visita os seus mortos o Día de Santos

Compostela visita os seus mortos o Día de Santos

Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos

Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos

Primera tesis sobre Camilo José Cela de la USC:«Era muy minucioso en su trabajo»

Primera tesis sobre Camilo José Cela de la USC:«Era muy minucioso en su trabajo»

Santiago cumple un mes de tasa turística con la vista puesta en gravar el excursionismo

Santiago cumple un mes de tasa turística con la vista puesta en gravar el excursionismo

Crónica social compostelana | Éxito de las cuartas Jornadas de Optometría del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia

Crónica social compostelana | Éxito de las cuartas Jornadas de Optometría del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia

Alba Nogueira: «Son a candidata que ten un coñecemento máis transversal da USC»

Alba Nogueira: «Son a candidata que ten un coñecemento máis transversal da USC»

La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos

La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos

Samesugas anuncian una fiesta en Santiago de rock galego-portugués

Samesugas anuncian una fiesta en Santiago de rock galego-portugués
Tracking Pixel Contents