Crónica social compostelana | Éxito de las cuartas Jornadas de Optometría del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia
Comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación
El Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia celebró el pasado fin de semana las IV Jornadas de Optometría en Santiago. El encuentro se celebró con gran éxito en el Hotel OCA Puerta del Camino, donde se reunieron más de 200 profesionales y estudiantes que afianzaron su formación y compartieron experiencias clínicas como primeros agentes sanitarios en el cuidado de la salud visual.
Catorce expertos abordaron cuestiones relevantes de la disciplina, como las lentes de contacto, el Síndrome Visual Informático, Baja Visión, miopía o la visión y el rendimiento deportivo.
Comida en homenaje a Rosa Elvira Fernández González por su jubilación
El personal del Instituto Galego de Estatística (IGE) se reunió hace unos días, en el Hotel Puerta del Camino, para rendir homenaje a Rosa Elvira Fernández González, que, tras 40 años de trabajo a sus espaldas en la institución gallega, 20 de ellos como secretaria xeral, ha dado el paso de jubilarse.
Lo hicieron con una comida a la que asistieron unos 40 compañeros de Rosa Elvira que no dudaron en reconocer como se merece su compañerismo, trayectoria, profesionalidad y buen hacer ahora que cierra una importante etapa de su vida.
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento