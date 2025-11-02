Primera tesis sobre Camilo José Cela de la USC:«Era muy minucioso en su trabajo»

«Lo que más me llamó la atención de Camilo José Cela fue su capacidad de trabajo y la minuciosidad con la que lo hacía. Estaba continuamente diseñando proyectos culturales». Es una de las apreciaciones de María Lourdes Regueiro Fernández, quien viene de presentar su tesis doctoral sobre el legado del premio Nobel gallego, la primera que sale de la Universidade de Santiago. En el año 1996 terminó el doctorado, después de haber cursado Filología Hispánica. A pesar de que tenía la idea de realizar la tesis a posteori, sobre Miguel Delibes, y ya había hablado con Darío Villanueva, que le había dado clase de Crítica Literaria en el tercer año de la carrera, para que ejerciese como director, lo tuvo que dejar entre otros motivos por empezar a trabajar en la Fundación Camilo José Cela con sede en Iria Flavia (Padrón). Allí ejerce como coordinadora de actividades culturales y se dedica a «conservar y catalogar el legado de Cela», además de coordinar visitas.

"Espinita clavada"

Ahora, reconoce que «tenía esa espinita clavada de no haber hecho la tesis y quería doctorarme, vi que era el momento y retomé la conversación con Villanueva a quien le pareció un tema perfecto», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Regueiro explica que decidió poner el foco en la revista Papeles de Son Armadans que había dirigido Cela en Palma de Mallorca. «Me di cuenta de que había muchos artículos sobre ella, pero no un estudio en profundidad», sostiene. Empezó a recapitular información a finales del 2020 y el resultado final fue una tesis de 800 páginas titulada Biografía de Papeles de Son Armadans.

En la Fundación encontró todo el material necesario para realizar el trabajo. «Entre el archivo de prensa, su epistolario y la hemeroteca encontré lo que requería», manifiesta. También acudió a otras instituciones afines para completar el tema. Así, declara que le resultó fácil realizar la tesis. «Desde donde tengo mi oficina solo tenía que subir un piso para consultar el legado y cualquier otra referencia», comenta.

Cela, "el gran desconocido"

Lleva ya 28 años trabajando en la Fundación y es consciente de que «este es mi sitio». Le gustaría poder ayudar a los que quieran investigar, además de continuar haciendo las visitas «para que conozcan mejor a Cela, que es el gran desconocido». El foco lo pone en «aportar esa imagen que la gente no conoce de él y que fue tan importante en los años de posguerra y de dictadura», a lo que añade: «Papeles de Son Armadans nació exclusivamente para recuperar a los exiliados. Gracias a la revista publicaron en España autores como Rafael Alberti, María Zambrano o León Felipe».

La tesis la presentó el pasado martes 21 de octubre en la Facultade de Filología de la USC. El tribunal, integrado por el profesor Adolfo Sotelo, de la Universidad de Barcelona; José Manuel González Herrán, de la USC y María Bayeras, doctora de la Universidad de las Islas Baleares, le otorgó la cualificación de sobresaliente cum laude. También estuvo presente el director, Darío Villanueva.