Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos

Raxoi acaba de convocar a las directivas de una decena de asociaciones de vecinos del casco histórico de Santiago a una reunión que tendrá lugar el 10 de noviembre para presentar y explicar la modificación puntual de la regulación de usos del Plan especial de protección e rehabilitación da ciudade histórica (PE-1).

Urbanismo ha enviado a todas las personas titulares de inmuebles en el ámbito del PE-1 una comunicación oficial para poner en su conocimiento la aprobación inicial de esta modificación puntual y el correspondiente trámite de exposición pública, aunque en el marco del «diálogo e interlocución» con el vecindario, el propio concejal, Iago Lestegás, acompañado de personal técnico, hará una explicación para aclarar cualquier duda que las directivas de las asociaciones vecinales del ámbito puedan trasladar sobre estos cambios.

La modificación puntual de la regulación de usos del Plan especial aprobada inicialmente en junio convierte Santiago en «pioneiro» en la protección del comercio de proximidad. Esta reforma tiene como objetivo mantener y reforzar el uso residencial característico de la ciudad histórica, promover el mantenimiento del comercio de proximidad, facilitar la implantación de nuevos usos dinamizadores de la ciudad histórica y garantizar el equilibrio entre usos orientados a residentes y orientados a turistas.

Además, con el objetivo de facilitar la adaptación del parque residencial existente a las características de los hogares actuales, introduce cambios relativos a la agrupación y división de viviendas, que ya estaba permitida en el Plan especial con unas condiciones más restrictivas que se modifican.

Sin más tiendas de suvenirs.

El cambio establece la prohibición de abrir nuevas tiendas de souvenirs y de aquellas dedicadas exclusivamente a la venta de productos típicos –se podrán integrar en tiendas de alimentación, siempre que no superen el 20% de la oferta– en la mayor parte del ámbito regulado por el plan especial, la implantación de locales de juego –casinos, bingos o salas de apuestas– y la instalación de negocios automatizados –consignas de equipajes, máquinas expendedoras, lavanderías autoservicio o cajeros no vinculados a una oficina bancaria– en la almendra.

Además, la apertura de pubs o discotecas estará condicionada a la presentación de un estudio de repercusión que evalúe los efectos de su implantación y un proyecto de medidas correctoras. La normativa mantiene la prohibición de nuevos hospedajes, y tampoco se permiten usos industriales, excepto talleres artesanales o almacenaje.