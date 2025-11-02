MÚSICA
Samesugas anuncian una fiesta en Santiago de rock galego-portugués
El sábado 8 de noviembre, tocan en la sala Sónar con dos bandas lusas: Nicotine’s Orchestra y Humana Taranja
El sábado 8 de noviembre, la sala Sónar de Santiago ofrece, desde las 21 horas, una noche de rock galego-portugués, con entradas a la venta desde 12 euros. La encabezan Samesugas con dos bandas lusas: Nicotine’s Orchestra y Humana Taranja, protagonistas de una cita ideada para presentar el Festival Barreiro Rocks, que empezó en el año 2000 en Barreiro (al sur de Lisboa) y que, tras cinco años de ausencia, regresa.
En esa vuelta, el festival luso va a tocar The Anomalys, Los Chicos, Fast Eddie Nelson, los ya mencionados compostelanos Samesugas, Vaiapraia y más protagonistas, los días 5 y 6 de diciembre.
Punk rock compostelano
Samesugas son un trío picheleiro de punk rock compuesto por Alberte Leis (bajo), los hermanos Álex García (guit.) y Joaquín García (voz y guit.), más Ramón Rúa (batería), que brillaron en las pasadas Fiestas del Apóstol y que, tras 25 años de tralla, basan su directo actual en los temas de su nuevo disco, White Fire, editado por el sello independiente Lixo Urbano con portada diseñada por Diego de la Iglesia.
Dos bandas lusas
Aparte de esta banda gallega, ese sábado 8 de noviembre, actúan en Sónar: Nicotine’s Orchestra, proyecto de Nick Nicotine (The Act-Ups, Thee O.B.’s, Los Santeros...) con un set list de rock and roll, garage, soul y psicodelia.
Y cierran este apetitoso cartel de tres bandas para compartir noche en Compostela y presentar el Festival Barreiro Rocks 2025, los Humana Taranja que, según detallan Samesugas, ofrecen pop melódico y rock emotivo, con un último disco llamado Zafira.
