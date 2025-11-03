Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Axenda cultural: Que facer hoxe, 3 de novembro, en Santiago?

Representación teatral de 'Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete'

Representación teatral de 'Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete' / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Adaptación teatral de Castelao no Principal

O colectivo Galiza Cultura promove o Samaín a través da obra de Castelao Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete. O Teatro Principal acolle a montaxe hoxe ás 20:00h, con membros da Coral de Solfa de Santiago e da Agrupación Cultural O Galo, baixo dirección de Lucho Penabade. A través desta mirada, o público poderá rir, reflexionar e recoñecerse nas loitas labregas, a emigración, o caciquismo ou a defensa do galego. Entrada libre ata completar aforo.

Daniel Hermosilla e Melchor Fernández

Daniel Hermosilla e Melchor Fernández / Cedida

O Ateneo aborda o futuro modelo industrial de Galicia

MESA REDONDA . O Ateneo de Santiago acolle hoxe ás 19:30 horas, na Rúa do Vilar, 19, unha mesa redonda titulada Un modelo industrial para Galicia, que contará coa participación de Melchor Fernández Fernández, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, e Daniel Hermosilla Hermida, director executivo do Grupo Rodiñas. O diálogo entre ambos expertos pretende ofrecer unha análise complementaria sobre o presente e o futuro do tecido industrial galego, combinando a visión académica e a empresarial.

Servando Barreiro

Servando Barreiro / Cedida

Actividades nas bibliotecas para conmemorar o Día da Lectura

NEIRA VILAS . As bibliotecas celebran hoxe diferentes actividades para celebrar o Día da Lectura, no que se conmemora o nacemento do escritor Xosé Neira Vilas. Na Ánxel Casal ás 18h, estará Servando Barreiro co seu espectáculo Cantarolas e contos para xente miúda, dirixido a público de 3 a 8 anos. Na Cidade da Cultura, a Biblioteca de Galicia acolle unha conversa ás 19h entre a médica Lorena Bembibre, e os escritores Emma Pedreira e Carlos Negro. Ambas actividades son de balde ata completar aforo.

A USC presenta un libro sobre Luisa Cuesta

PIONEIRA . A que foi a primeira profesora da USC, Luisa Cuesta Gutiérrez, protagoniza o primeiro volume dunha nova serie dedicada ás pioneiras da Universidade. Luisa Cuesta Gutiérrez: primeira profesora da Universidade de Santiago de Compostela preséntase hoxe ás 11.00 horas no Salón de Graos da Facultade de Dereito, nun acto que preside o reitor Antonio López.

