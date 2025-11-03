Las cenas navideñas de empresa se adelantan a noviembre y algunos bailes cuelgan el cartel de ‘sold out’ en Santiago

La Navidad se adelanta cada vez más. En algunas ciudades, los praprarativos comienzan a principios de verano; el turrón ya se puede comprar en el supermercado desde septiembre; y pronto, muy pronto, se empezarán a ver decoraciones en comercios y áreas comerciales. Además, desde el verano se pueden ver también los menús de empresa y las cenas navideñas que ofrecen hoteles y restaurantes; y las reservas se adelantan cada vez más. Lois Lopes, presidente de la asociación hostalaría.gal de Santiago, señala que las cenas navideñas de empresa empezarán ya a mediados de noviembre, un mes antes de la celebración de las fiestas. También confirma que las reservas para estos eventos se anticipan a mediados de septiembre y que la gente es cada vez más previsora a la hora de organizar estas citas de confraternidad entre compañeros.

Además de las tradicionales cenas-baile, que normalmente convocan los grandes salones de eventos como hoteles, decenas de restaurantes de la ciudad tienen también sus propuestas para cenas navideñas de empresa. Algunos establecimientos, como los Robles, han colgado ya el cartel de ‘sold out’ para ocho de las nueve cenas de empresa que ha convocado entre el 22 de noviembre y el 20 de diciembre. De hecho, tiene lista de espera de clientes por si quedan plazas libres en los bailes.

Otros, como el Hotel Araguaney, también han completado las plazas para algunas de las cenas con música que ha organizado para estas fechas. Al menos para grupos numerosos, quedando pocas mesas libres. Hay que tener en cuenta que esta oferta no solo es solicitada por empresas; sino también por grupos de amigos, compañeros de actividades deportivas o de ocio... Y dependiendo del número del grupo, no siempre es fácil encontrar un establecimiento con la capacidad suficiente.

Más allá de estos casos puntuales, Ramón García Seara, presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago, explica después de haber consultado a algunos de los asociados, que el nivel de reservas para cenas navideñas de empresa «no es superior» al de años anteriores a estas alturas. De hecho, indica que en algunos casos «consideran que la cosa va más lenta». Con esto, subraya que la inmensa mayoría de los restaurantes de Santiago que ofrecen este producto todavía tienen plazas disponibles y están abiertos a reservas. La capacidad se limitará a medida que se acerquen las fiestas.

En cuanto a precios, este medio ha consultado la propuesta de al menos una docena de establecimientos de Santiago y su comarca. Los menús suelen arrancar en 50 euros y, dependiendo de los platos que estén compuestos y la bodega, pueden alcanzar los cien en las propuestas básicas. Las cenas-baile se diferencian porque además después de la cena hay una propuesta musical con barra de copas, una opción muy demandada en estas fechas en las que se trata de despedir el año y brindar por el nuevo.

Buen ritmo de reservas para cotillones de fin de año

Los establecimientos hosteleros de la ciudad no solo ofrecen en estas fechas cenas de empresa, sino que muchos también tienen propuestas para las fiestas navideñas. Ramón García Seara explica que este año avanzan a buen ritmo las reservas para los cotillones de fin de año. «Es gente que se desplaza a Santiago para pasar el fin de año, por lo que las reservas se hacen dos meses antes», señala el presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago. En el caso de los cotillones, casi todos están organizados por hoteles que además de ofrecer la cena de fin de año y el baile también abren la puerta a alojarse con packs que suelen incluir el desayuno del 1 de enero e incluso el almuerzo de Año Nuevo. Los precios varían dependiendo el establecimiento, pero EL CORREO ha comprobado que estas propuestas incluso pueden superar los 500 euros por persona el algún establecimiento del área de influencia de Santiago. También hay ofertas desde 200 euros.