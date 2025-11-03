La compostelana Antía Muíño lanza ‘A Beleza’, adelanto del nuevo disco

La cantante y compositora de Santiago, Antía Muíño presenta A Beleza, primer adelanto de su segundo disco, que, según detalla, busca marcar una nueva etapa creativa. Su trabajo previo Carta Aberta, lanzado en 2022, puso su voz en el mapa con conciertos y colaboraciones en clave de folk pop, género muy en alza.

Tras disco con Abe Rábade

Tras casi tres años, varios singles y un reciente split junto al pianista compostelano Abe Rábade, llamado Vente vindo / Eu en ti, trabaja para ir a más sola y/o con diferentes proyectos, como su aventura con Rábade.

«A principios deste 2025 xuntámonos por primeira vez para poñer en común as nosas músicas. A raíz deste encontro viñeron máis e tivemos claro que había que inmortalizar parte desta viaxe musical. Así que no mes de xullo viaxamos a Oporto para gravar dúas cancións moi especiais para nós», asegura ella en su comunicado online sobre ese EP con Rábade que, aparte de su versión digital, prevé sacar «no futuro» en formato físico.

Influencias

Antía Muíño (Santiago, 1982) mezcla folk gallego, jazz y canción melódica en A Beleza un single donde cita como influencias aSílvia Pérez Cruz, Rita Payés, Ana Belén o Jorge Drexler. En ese nuevo sencillo, cuenta con la colaboración del productor picheleiro Hevi (Malandrómeda), que ha trabajado antes con Novedades Carminha, Ortiga, o Caamaño & Ameixeiras, entre más proyectos.

Editado por Raso Estudio

Editado por Raso Estudio, ese nuevo tema se grabó con ella a la guitarra y voz, la percusión de Ton Risco y el contrabajo de Yudit Almeida, junto a los coros de Miguel Arribas, Risco, Almeida y la propia Antía Muíño. A falta de anunciar más conciertos, la cantautora gallega actuó ayer sábado, 1 de noviembre en el Café Berlín, Madrid.

Tras sus estudios universitarios de Derecho, Antía Muíño decidió formarse en el centro superior de música Musikene de Donostia - San Sebastián, donde cursó guitarra clásica y, en octubre de 2022, fue galardonada en los Premios Martín Códax da Música Galega, ejemplo de su crecimiento.