A Coruña acelera hacia el título de Medicina en pleno pulso con la USC

Mientras continúan —con pocos avances— las reuniones para negociar la descentralización del grado en Medicina, lo hacen también los trámites de la Universidade da Coruña para implantar el título en el curso 2027-2028, tal y como la institución coruñesa anunció en mayo, abriendo con ello un debate político y académico en Galicia. Aunque el rector, Ricardo Cao, participa activamente en las reuniones con sus homólogos de Vigo y Santiago para desatascar los puntos de fricción en la descentralización de la docencia clínica, desde el principio afirmó que la vocación de dialogar no era incompatible con seguir trabajando para implantar el grado en A Coruña.

Así lo demuestra la declaración de interés que el Consello de Goberno de la institución académica aprobará en su sesión de este martes. Es el segundo paso para oficializar la pretensión después de la apertura del expediente para iniciar los trámites para incorporar el grado a su oferta, que el órgano aprobó a principios de este verano, y que arrancó con el calendario oficial para solicitar la titulación.

Esta declaración la propone la facultad de Ciencias de la Salud, que espera albergar el grado, en nombre de la UDC. Este trámite fue aprobado el pasado octubre en la Xunta de Centro, tras lo que será valorado en la reunión del Consello de Goberno de este martes. En la misma reunión, el rector dará cuenta del estado de las negociaciones con la Xunta y las otras dos universidades para implantar el grado, a través de un informe que recoge los pasos dados hasta ahora.

Los pasos a seguir

A la presentación de este documento le seguirán una serie de estaciones en el proceso. Una vez que el Consello de Goberno de luz verde al documento, el siguiente paso será elaborar la memoria de verificación y justificativa, que pasará a un período de exposición pública y deberá recibir la aprobación de la Xunta de Facultade, de nuevo la del Consello de Goberno y la del Consello Social. Tal y como explicó la institución el pasado julio, el calendario para implantar la titulación continúa con la solicitud de autorización de envío a verificación del título por parte de la Secretaría Xeral de Universidades. A continuación, podrá enviarse el título a verificación por parte de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, integrada por la Xunta y las tres universidades.

Por el momento, no obstante, el Gobierno gallego no se ha movido de la que ha sido su posición pública desde el principio del proceso, y que han reafirmado en múltiples ocasiones tanto el presidente, Alfonso Rueda, como los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño: avanzar en la descentralización de la docencia clínica en A Coruña y Vigo en cuarto, quinto y sexto curso, pero manteniendo una única facultad en Galicia, la actual de Santiago de Compostela.

Reuniones sin avances

Las últimas reuniones para la descentralización del grado de Medicina, en las que participan los tres rectores y los conselleiros, se han cerrado sin avances de ningún tipo, y con nuevos desencuentros entre las partes. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apeló a un consenso en el grupo de trabajo que se había designado para la negociación, por lo que se espera que se vuelva a convocar próximamente. Desde verano, el diálogo había pasado a manos de los rectores.

En uno de los últimos encuentros entre los tres, realizados de forma telemática, la USC realizó por primera vez ciertas concesiones. Sin embargo, el gran escollo de la negociación está en la titularidad de las nuevas plazas de profesor, ya que la institución compostelana no está dispuesta a que se convocaran por parte de A Coruña o de Vigo. Tampoco aceptó la propuesta de descentralización que aprobó el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo, que se debatió a mediados de mes.

La disputa tomó cariz público, de nuevo, la semana pasada, cuando Ricardo Cao definió como «inflexible» la postura de Santiago en el curso de las negociaciones. Unas declaraciones que fueron respondidas por la USC, que afeó a Cao haber roto «el acuerdo de mantener la portavocía del grupo en el coordinador», en este caso, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, un pacto que «desde la USC respetamos en todo momento por lealtad al resto de partes».