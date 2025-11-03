La Malatesta ya vende entradas para una fiesta de música electrónica en noviembre

La sala Malatesta abre este noviembre y, a falta de saber qué conciertos va a ofrecer en Santiago próximamente, ya tiene por delante un evento con entradas a la venta: el maratón de música electrónica del viernes 14 de noviembre, con el DJ alemán Critical Error 404 como gran reclamo.

Presencia gallega

Critical Error 404 pincha en la Malatesta en una jornada a medias con Muiños, B2B Zero Delay y Deathwrap. Muiños (de Ponteareas) es fundador del Alakran, un evento al sur de Galicia; Zero Delay, es productor de colectivos como Baazar Club o Fast Lane; y Deathwrap es una DJ de Vigo.

Esta propuesta en una sala Malatesta que abre esta semana es idea de Peligro Club, que organiza eventos en otros locales de Galicia, como el Skyroom Pelicano, donde ofrecen citas el 7 de noviembre (Franck al frente del cartel, con Muiños y Pray4hard) y 14 de noviembre (Panteros666 como líder de la noche, junto a John Chstr y Zero Delay).

DJ alemán con experiencia empresarial

Natural de Colonia, Alemania, este DJ y productor llamado Critical Error 404, toma su nombre artístico de un fallido proyecto empresarial que, junto a varias amistades, puso en marcha una marca de moda que fracasó. Creció entre sonidos de trance y techno.

Entradas y video

Ya se ha agotado la primera remesa de entradas en oferta inicial a 14 euros para esa fiesta de música electrónica en la Malatesta y ahora los tickets están a 16 €, precio que luego da paso a 18 €. Según Peligro Club ya se ha vendido la mitad del aforo.

La entrada para esa sesión de Critical Error 404 es nominativa ya que se anuncia como un evento que se grabará en vídeo y la compra incluye la cesión de derechos de imagen para fines comerciales de la promotora que organiza el evento.

En una agenda de conciertos en Santiago llena de propuestas, queda saber si Malatesta sumará otras actuaciones o fiestas. Ya hace semanas, se canceló la prevista visita de Ángel Stanich a este local compostelano de la calle San Lourenzo (iba a ser el 15 de noviembre) y en la nueva agenda de este barbado músico indie pop, hay fecha para actuar en A Coruña, el 24 de enero de 2026 en el Playa Club, pero aún no hay información sobre una posible cita que sustituya a su cancelado show en Compostela.