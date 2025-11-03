Premian un estudo sobre os vínculos históricos entre Santiago e Pistoia
A Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións recoñeceu o traballo de Michele Alesi que «traza unha cartografía simbólica que revela a persistencia dunha memoria compartida»
L.R.
Un estudo sobre a reconstrución historiográfica dos vínculos entre Santiago e Pistoia (Italia) vén de recibir o Premio ao Traballo Fin de Grao e Fin de Mestrado sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións. Trátase da investigación titulada Santiago de Compostela y Pistoia: articulación de un patrimonio histórico compartido hacia el hermanamiento institucional, de Michele Alesi, estudante do Mestrado en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte, da Universidade de Santiago. Esta distinción é outorgada pola Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e as Peregrinacións que xurdiu ao abeiro da colaboración entre a USC e Turismo de Galicia da Xunta de Galicia.
Mediante a análise de fontes documentais primarias e secundarias, testemuños hemerográficos e entrevistas a referentes institucionais e culturais que contribuíron a reactivar a relación entre as dúas cidades no presente, a investigación «traza unha cartografía simbólica que revela a persistencia dunha memoria compartida, inscrita na arquitectura sacra, as prácticas devocionales e as redes de peregrinación europeas», destaca Michele Alesi.
En continuidade con este legado histórico, a proposta de irmandade formulada en 2017 pola administración de Pistoia, destaca como unha expresión contemporánea de renovación simbólica e vontade de cooperación. A investigación propón unha lectura crítica da devandita iniciativa como xesto de reactivación dunha alianza secular, proxectada cara ao fortalecemento dos intercambios académicos e institucionais no marco do Camiño de Santiago. Como propósito último, o estudo pon en valor a contribución da tradición investigadora italiana ao corpus dos estudos composteláns, á vez que se expón a posibilidade dunha reconfiguración do legado xacobeo en diálogo cos desafíos culturais do presente. Este proxecto constitúe, en definitiva, unha invitación para pensar o patrimonio como espazo de encontro, e a recoñecer na relación entre Santiago de Compostela e Pistoia un modelo exemplar de cooperación intelectual, continuidade histórica e proxección europea.
Traxectoria do investigador premiado
Michele Alesi é investigador en historia da arte e xestión do patrimonio, cunha formación internacional que abarca institucións como a Manchester Metropolitan University, a Universitat de Barcelona e a Universidade de Santiago de Compostela. A súa traxectoria profesional desenvolveuse en espazos como o Auditorio de Galicia, Manchester Contemporary, ou Whitworth Art Gallery, nos que exerceu labores de comisariado, mediación cultural e deseño de programas didácticos orientados a públicos diversos. A súa práctica investigadora articúlase en torno ao estudo das relacións entre arte, territorio e identidade, con especial atención ás dinámicas de inclusión e sustentabilidade no ámbito cultural.
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos