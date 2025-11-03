El recorte de vuelos en Lavacolla ya afecta al nivel de ocupación de la hostelería en Santiago

El sector hostelero preveía que el recorte de vuelos en el aeropuerto de Santiago le pasaría una elevada factura y los malos presagios no han tardado en confirmarse. La ocupación hotelera se ha visto notablemente afectada en la segunda quincena de octubre y, a la espera de concretarse los datos, todo apunta a que las estadísticas se verán dañadas con respecto a las de 2024. Ramón García Seara, presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago, indica que octubre se había consolidado en el último lustro como uno de los mejores meses del año en cuanto a ocupación hotelera, sin embargo, parece que esta vez no será así.

Los hosteleros no dudan en apuntar a la reducción de la oferta de vuelos en Lavacolla como el principal motivo de esta bajada de clientes. También a la ausencia de congresistas, puesto que este octubre no fue un mes fuerte de congresos como sí ocurrió en ejercicios anteriores. Con todo, al sector le resulta «preocupante» que el impacto de los recortes de vuelos se perciba tan inmediatamente.

Cabe recordar que ya se advirtió de que las consecuencias del cierre de la base de Ryanair serán graves para el sector turístico. El invierno será duro por la limitada conectividad en Lavacolla; y la primavera comenzará también con serias dificultadas provocadas por el cierre del aeropuerto durante 35 días debido a las obras de la pista.

El sector hostelero pidió ya en reiteradas ocasiones que se buscasen opciones para que los vuelos que no se operen esas semanas en Santiago sean programados en las terminales de A Coruña y Vigo.