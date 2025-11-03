Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago

Dos locales comerciales que en su día acogieron una peluquería y un establecimiento de tratamientos faciales, ubicados en Área Central, acaban de salir a subasta tras su embargo al fondo buitre al que pertenecían. Así se desprende del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado, en el que se recoge que se trata de dos propiedades requisadas judicialmente por el impago de su carga hipotecaria que ascendería en el momento de la ejecución a 279.095 euros.

El acreedor es el fondo buitre Boson Investments, un fondo de inversión con sede en Luxerburgo, que en realidad es una filial del conocido fondo de inversión estadounidense Lone Star, uno de los grandes propietarios de activos inmobiliarios procedentes de la banca. No es el primer bien que le expropian en Santiago por el impago de obligaciones hipotecarias, puesto que en noviembre de 2023, hace ahora dos años, ya había salido a subasta otro lujoso piso en la rúa da Senra, cuyas letras tampoco se habían abonado.

Tasaciones de 110.000 y 87.000 euros

El primer local, que se encuentra en la planta baja de Área Central, por tanto en la principal zona comercial del complejo, tiene una superficie de 81 m2 y ha sido tasado pericialmente en un valor de 110.007 euros. Los interesados podrán presentar sus ofertas en el Portal de Subastas del Estado hasta el 12 de noviembre. Eso sí, para participar en la puja es necesario formalizar un depósito previo de 5.500 euros; y se ha establecido un tramo entre pujas de 2.200 euros. El perito indica en su informe que la finca se encuentra en buen estado de conservación y cuenta con los equipamientos básicos necesarios para poder desarrollar una actividad comercial.

En cuanto al segundo local embargado al fondo buitre, se sitúa en la entreplanta de Área Central. Es más grande que el bajo, puesto que alcanza 105 m2; sin embargo, su tasación es inferior al situarse en la primera planta del edificio, puesto que ha sido fijada en 87.300 euros. El depósito para participar en la puja que se exige asciende a 4.365 euros; y se han establecido tramos de 1.746 euros.

Piso valorado casi en medio millón

El piso que le habían embargado previamente en A Senra a Boson Investments y que fue subastado en 2023 tenía un valor de 493.321,78 euros y sobre el mismo pesaba una carga de 281.528,53 euros. El piso formaba parte de un paquete de activos inmobiliarios del que quería desprenderse el fondo de inversión. Lone Star es también propietaria del 75 % de las acciones de la entidad financiera Novo Banco de Portugal.