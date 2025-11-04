Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 4 de noviembre, en Santiago?

Libro de Daniel Lanero Táboas y Xurxo Antelo Alvite

La sala de profesorado de la Facultad de Geografía e Historia de la USC acoge (12.30 h.) la presentación del libro Más vale fortuna en tierra que bonanza en la mar (Franquismo y vivienda social para pescadores en Galicia), de Daniel Lanero Táboas y Xurxo Antelo Alvite, miembros del grupo de investigación Histagra (Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos XIX e XX). Intervienen, además, la vicerrectora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, y el decano, Antonio Míguez Macho.

Blanca Paula Rodríguez, en Santiago / XOAN ALVAREZ

Blanca Paula Rodríguez presenta su ensayo sobre el arte en Galicia

ARTE. Blanca Paula Rodríguez Garabatos (Santiago, 1973), investigadora, escritora y catedrática de secundaria, presenta (19 horas), en la Fundación Eugenio Granell, Arte dexenerada galega. Catro exemplos fóra da España saudable, obra lanzada por Galaxia que logró el Premio Manuel Murguía de Ensayo 2023. Acompaña a la autora, la historiadora Encarna Otero. Es un libro que habla de iconos del arte en Galicia como Luis Seoane, Granell, Maruja Mallo y Manuel Colmeiro, entre más protagonistas.

Arriba: Mosquera y Candela. Debajo: Panero y Santos Solla / Cedida

Coloquios sobre urbanismo y el bum turístico

DOS CITAS. El Ateneo de Santiago (Praza de Salvador Parga, 4-2º) propone hoy (19.30 h.) un coloquio sobre Santiago y el turismo, con Xosé Santos Solla, catedrático de Geografía Humana de la USC; Ángel Panero, arquitecto; y Francisco Candela, economista y presidente del Ateneo. Y a la misma hora en Afundación (Rúa do Vilar, 19), la delegación compostelana del COAG(Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia) ofrece una charla sobre urbanimso, imparida por de César Mosquera, concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra.

Charla de José M. Guldrís sobre inmigración

C. M. AROSA. Dentro del Programa Culturearte, el salón de actos del Colegio Mayor Arosa (Hórreo, 55) acoge, a las 20:45 horas, una charla de entrada libre protagonizada por José M. Guldrís (Josecho), párroco de O Milladoiro. Versará sobre la evolución de la inmigración en las últimas décadas y su trabajo con la comunidad inmigrante en O Milladoiro.