Anedia promueve este viernes en Santiago el cuidado en menores de la diabetes tipo 1
Con motivo de la celebración del día mundial de esta enfermedad, el edificio CERSIA albergará el acto “Vivir con Diabetes”
El Correo Gallego
ANEDIA, la Asociación de Nenas, Nenos, Xente Nova e Adulta con Diabetes de Galicia, reunirá el próximo viernes 7 de noviembre por la tarde a sus familias socias en una jornada formativa en el edificio CERSIA Empresa de Santiago de Compostela, para sensibilizar sobre la importancia del cuidado integral en personas con diabetes tipo 1, una patología crónica que requiere una atención multidisciplinar.
Dentro del calendario de actos previstos dentro de la celebración del día mundial de la diabetes de este mes de noviembre, este viernes es el turno de la capital de Galicia. Bajo el título “Vivir con Diabetes”, el encuentro contará con la participación del Dr. Miguel Ángel Martínez Olmos, jefe de servicio del área de Endocrionoloxía e Nutrición del CHUS, del director médico de Miranza Instituto Gómez-Ulla, el Prof. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal, y del podólogo Navor Pereira Losada, del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, quienes serán los encargados de impartir las charlas divulgativas sobre las novedades en diabetes tipo 1, y la prevención de complicaciones en la salud visual y podológica, dos aspectos clave en el manejo a largo plazo de la diabetes.
“En Anedia trabajamos no solo por la defensa de los derechos de las personas con diabetes tipo 1, sino también por su formación. Esta jornada es una oportunidad para entender que la salud no se cuida solo con insulina, sino con una mirada integral de la persona con diabetes y con el objetivo de mejorar la calidad de vida”, destaca la presidenta de Anedia, María José Rego.
La actividad está dirigida a todas las personas con diabetes y a sus familias, aunque también busca abrir una ventana a la comunidad sanitaria y educativa, reforzando el mensaje de que la diabetes tipo 1 no es solo una cuestión de azúcar, sino de salud en todas sus dimensiones.
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos