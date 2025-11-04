Anedia promueve este viernes en Santiago el cuidado en menores de la diabetes tipo 1

ANEDIA, la Asociación de Nenas, Nenos, Xente Nova e Adulta con Diabetes de Galicia, reunirá el próximo viernes 7 de noviembre por la tarde a sus familias socias en una jornada formativa en el edificio CERSIA Empresa de Santiago de Compostela, para sensibilizar sobre la importancia del cuidado integral en personas con diabetes tipo 1, una patología crónica que requiere una atención multidisciplinar.

Dentro del calendario de actos previstos dentro de la celebración del día mundial de la diabetes de este mes de noviembre, este viernes es el turno de la capital de Galicia. Bajo el título “Vivir con Diabetes”, el encuentro contará con la participación del Dr. Miguel Ángel Martínez Olmos, jefe de servicio del área de Endocrionoloxía e Nutrición del CHUS, del director médico de Miranza Instituto Gómez-Ulla, el Prof. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal, y del podólogo Navor Pereira Losada, del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, quienes serán los encargados de impartir las charlas divulgativas sobre las novedades en diabetes tipo 1, y la prevención de complicaciones en la salud visual y podológica, dos aspectos clave en el manejo a largo plazo de la diabetes.

“En Anedia trabajamos no solo por la defensa de los derechos de las personas con diabetes tipo 1, sino también por su formación. Esta jornada es una oportunidad para entender que la salud no se cuida solo con insulina, sino con una mirada integral de la persona con diabetes y con el objetivo de mejorar la calidad de vida”, destaca la presidenta de Anedia, María José Rego.

La actividad está dirigida a todas las personas con diabetes y a sus familias, aunque también busca abrir una ventana a la comunidad sanitaria y educativa, reforzando el mensaje de que la diabetes tipo 1 no es solo una cuestión de azúcar, sino de salud en todas sus dimensiones.