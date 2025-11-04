Ciclo de cine árabe en Santiago, impulsado por la Fundación Araguaney

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas organiza en Santiago un nuevo ciclo de cine árabe, en colaboración con la Deputación da Coruña, que lleva por lema Cine bajo las bombas. Se celebra del lunes 10 al jueves 13 de noviembre, en el salón Olivo do hotel Eurostars Araguaney, cada jornada a las 20 horas.

Películas con premio

La entidad promotora destaca que apuesta por una tacada de películas ganadoras de diferentes y respectivos premios internacionales, como los Óscar o los BAFTA, parte de un proyecto de entrada libre, si bien hay que confirmar la asistencia por email: info@fundacionaraguaney.org.

Fechas

El ciclo se abre con Erasmus en Gaza, documental de Chiara Avesani y Matteo Delbò cuya trama parte de un estudiante italiano que cursa Medicina y su etapa final formativa viaja becado hasta Gaza para especializarse en cirugía. El martes 11, se da 20 Days in Mariupol, otro documental, en este caso dirigido por Mstyslav Chernov y que ofrece un testimonio de primera mano de la invasión rusa en Ucrania en 2022, centrándose en el asedio de Mariúpol. Esta película ganó el premio a Mejor Largo Documental en los Óscar de 2024. El miércoles 12, proponen Flee, producción de animación, obra de Jonas Poher Rasmussen nominada a los Óscar de 2022 y que, de forma poética, narra la historia real de Amin Nawabi, un refugiado afgano que vive en Dinamarca.

Exposición

Y este ciclo de cine árabe organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas finaliza el jueves 13 de noviembre con The man who sold his skin, dirigida por Kaouther Ben Hania, y que habla de un joven refugiado en el Líbano. Además, como actividad paralela, se podrá contemplar 20 fotografías en la Galería de Arte de la Fundación Araguaney, hasta el 30 de noviembre, en horario de 12:00 h. a 14:00 horas y desde 17:00 h. a 21:00 horas.