Llegan las Xornadas de Ilustración Urbana en Santiago, parte del foro Compostela Ilustrada

Santiago ofrece este viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, una nueva edición de las Xornadas de Ilustración Urbana (XIU), que son parte del encuentro internacional de cuadernos de viajes Compostela Ilustrada, que se hace de jueves a domingo, con invitadas como Clara Cerviño y Lucy Victoria Davis, entre más protagonistas.

Así lo indicaron ayer en la rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi, el diputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Luis Penas; la concelleira de Capital Cultura, Míriam Louzao; y la coordinadora de las XIU 2025, Gemma Sesar.

Esas jornadas se hacen en la Casa das Maquinas (Galeras) con talleres y charlas sobre ilustración. Son de acceso libre, si bien las propuestas formativas piden inscripción previa por medio de este email: info@compostelailustrada.com

Viernes y sábado

El viernes 7 (16.15 h.) se abren las Xornadas de Ilustración Urbana con una ponencia de la dibujante sevillana Inma Serrano, que da el relevo, a las 17.15 horas, a la diseñadora gráfica gala Pascale Lee. Y el sábado 8, hay un taller de 10.30 h. a 12.30 horas, con Daniel Pagans (para adultos); y desde las 16.30 h., charlas sucesivas de Ximena Maier (sobre azulejos ilustrados), Barnaba Salvador (alude a la ruta de peregrinación que cruza Italia y Francia) y Sarah Mari Shaboyan (artista armenia).

En el Museo de las Peregrinaciones, del 6 al 9

La octava edición del encuentro internacional de cuadernos de viajes Compostela Ilustrada se abre el jueves 6 (16.30 h.) en el Museo de las Peregrinaciones con una charla de Lucy Victoria Davis (Barcelona), autora del libro Sketching Fashion (editorial GG); parte de un elenco de protagonistas que completan Ximena Maier (Madrid), ilustradora y ceramista; Olivia Marcus (Toulouse), diseñadora gráfica e ilustradora; Barnaba Salvador (Venecia); Inma Serrano (Sevilla), docente e ilustradora; Pascale Lee (Taiwan), especialista en acuarela; Sarah Mari Shaboyan (Ereván - Armenia); y Clara Cerviño (Ourense), creadora que estudió Biología en Santiago y hoy se dedica de forma profesional a la ilustración científica, y que cierra el evento el domingo 9 con una charla en el citado museo (10:30 h.).

De cara a esta nueva edición en Santiago, el foro Compostela Ilustrada ha agotado todas las plazas lanzadas para ser parte de un evento cuya programación concluye el domingo 9 de noviembre con una foto de familia en Praterías, a las 12.30 horas, cierre ya clásico.