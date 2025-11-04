Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos

La rúa Montero Ríos, una de las calles más caras de Santiago, acelera la apertura de una nueva tienda. El bajo situado en el número 32, que albergó durante años un supermercado, se convertirá en una juguetería de la firma Din&Don, que operará como tienda franquiciada. «En todas las ciudades buscamos el centro. En Lugo, Ourense, Pontevedra... y también en Santiago. Ya estamos con los trabajos de montaje y la intención es abrir la próxima semana», señalan desde Jugueterías Reunidas, empresa del sector del juguete con sede en Pereiro de Aguiar (Ourense), que en Compostela ya cuenta con un establecimiento en la rúa Frei Rosendo Salvado.

«Necesitábamos un espacio más grande, y nos hemos decidido por este bajo de casi 400 metros, situado en una de las calles más importantes de Santiago, muy céntrica y con gran actividad comercial», indica José Manuel Quevedo, propietario de Jugueterías Reunidas, con presencia, bajo la marca Din&Don, en puntos de fuera de Galicia como Oviedo, Zamora, Ponferrada o Bilbao. Con esta apertura, se activa en Santiago un local que llevaba varios años sin uso, desde que el Froiz situado en esta calle cerró sus puertas.

Tienda de moda

Este no ha sido el único movimiento, relacionado con el comercio, registrado en esta rúa en los últimos meses, ya que el pasado 21 de julio también desembarcaba en la zona un negocio de moda y complementos. En este caso, en el bajo situado en el número 34, que durante más de 30 años acogió la librería Cantigas, y que posteriormente albergó CUPRA City Garage, un nuevo concepto de concesionario en el que se exponen todos los modelos de la gama CUPRA y alberga el área de Merchandising de la marca.

Nueva apertura en la rúa Santo Domingo de la Calzada

Y muy cerca de Montero Ríos, en la rúa de Santo Domingo de la Calzada, un cartel en el escaparate del inmueble situado en el número 6 de esta calle, en plena Praza Roxa, anuncia la «próxima apertura» de una tienda de bolsos de piel, calzado, textil y complementos. También en esta emblemática rúa, el inmueble que albergó durante 45 años Deportes Cibeira reabrías sus puertas el pasado mes de septiembre reconvertido en la nueva sede de la sección de infantil de la librería Follas Novas.

Estas son solo algunas muestras de una dinámica que se repite en el sector del comercio: el baile continuo de aperturas y cierres.