Rueda mete presión al ver como única salida una Facultad de Medicina descentralizada

«O axeitado é unha Facultade de Medicina coa docencia moi descentralizada», esa es la apuesta firme por parte del presidente de la Xunta de Galicia expresada en una extensa entrevista para el Grupo Prensa Ibérica publicada este domingo, con respecto al conflicto abierto a raíz de la petición de la Universidade da Coruña de contar con el grado a partir del curso 2027/2028; entrevista en la que recalcaba que «o modelo que ten que funcionar é o dunha única facultade coa docencia descentralizada, que foi o que estaban pedindo os docentes, incluidos os que traballan na área sanitaria de Coruña no Chuac».

Un día después, y por si no hubiera quedado clara la postura que defiende el Gobierno autonómico en esta cuestión, Alfonso Rueda insistía ayer en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consello de la Xunta en que «non se pode dicir que é descoñecida» esa postura, y metía presión al asegurar que tanto para su gabinete como para él mantener una única titulación en la Universidade de Santiago, pero con la docencia de todo el segundo ciclo descentralizada, de forma que se pueda impartir cuarto, quinto y sexto también en las universidades de A Coruña y Vigo, es «a mellor opción e, probablemente, a única».

Reuniones múltiples para acercar posturas

Confió en que «aínda que desde fóra parece que as posturas non están tan cercanas», se pueda alcanzar un acuerdo, y pidió «respecto e confianza», puesto que recordó que ese están llevando a cabo muchas conversaciones y reuniones para intentar acercar posturas.

Precisamente, y en relación con las declaraciones de Alfonso Rueda señalando que había facultativos del área sanitaria de A Coruña a favor de la descentralización del grado de Medicina, un grupo de jefes de servicio, directores médicos y otros facultativos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña hacían pública una carta conjunta en la que consideran que las propuestas de descentralización del grado de Medicina sobre las que se está negociando «nos parecen razonables, viables y plenamente coherentes con el espíritu de cooperación interuniversitaria que Galicia necesita».

Entienden que un «desacuerdo» en el reparto porcentual de plazas «no puede ser impedimento» para solucionar la actual coyuntura en la que se encuentra esta titulación en la comunidad gallega.

«Evidente falta de equidad»

En la misiva, denuncian también lo que califican como falta de equidad con el hospital coruñés en el reparto de las plazas de profesorado universitario de Medicina.

Los firmantes aseguran que los médicos de A Coruña salen peor parados que los de Vigo en las plazas vinculadas. «Facultativos del Área Sanitaria de Vigo han podido acceder a plazas de profesorado universitario de Medicina en la USC vinculadas a dicha área, e incluso mantener su vínculo docente tras trasladarse al área sanitaria de Vigo». Una situación que «lamentablemente en A Coruña no se ha producido», por lo que recalcan que existe «una evidente falta de equidad», que a su juicio está privando a los médicos del hospital herculino de «las mismas oportunidades» que en el resto de áreas.

Encuentros discretos

Invitan a alcanzar un acuerdo entre las universidades y las consellerías de Educación y Sanidade para poner fin «a esta situación de inequidad profesional», y que se permita a los médicos del Chuac concurrir a las convocatorias de plazas docentes de Medicina. Todo ello dentro de un proceso negociador en el que en las últimas semanas habían sido exclusivamente los rectores los que habían mantenido diferentes encuentros para intentar desencallar la situación, dejando a un lado a los integrantes del grupo de trabajo nombrado por la Xunta antes del verano para intentar acercar posturas, que no se ha reunido desde finales de julio.

La tónica desde entonces ha sido la del silencio y discreción sobre la marcha de esa negociación, con la UVigo como única portavoz, si bien esa discreción saltaba por los aires la semana pasada, cuando el rector de la UDC, Ricardo Cao, acusaba a la USC de «inflexible». Una acusación ante la que la institución compostelana mostraba su sorpresa y malestar, y anunciaba que haría pública su postura esta semana, si bien este lunes se desconocía aún la fecha en la que lo hará.

La UDC sigue su hoja de ruta y la UVigo encara el fin de la prórroga

Con unas negociaciones en las que, pese a la esperanza por parte del presidente de la Xunta en que culminen con un acuerdo entre las partes implicadas, por ahora nada hace presagiar que así vaya a suceder, al menos de forma inminente. La Universidade da Coruña continúa con su hoja de ruta. De hecho, ya avanzó cuando comenzó el proceso negociador que formar parte del mismo no implicaba renunciar a su petición de contar con un grado propio de Medicina en el curso 2027/2028, y así volverá a quedar constancia de ello este martes, puesto que el Consello de Goberno de la institución coruñesa aprobará hoy la declaración de interés de esta solicitud. Un segundo paso para oficializarla tras aprobar la apertura del expediente para iniciar los trámites de dicha solicitud.

Por su parte, la Universidade de Vigo está a la espera de que remate el mes de prórroga que decidió otorgar a las negociaciones el 17 de octubre, período tras el que si no se llega a ningún acuerdo sobre el grado de Medicina, comenzará con el procedimiento para reclamar también poder contar entre su cartera de titulaciones con esta.

Caballero insiste en tener una facultad propia en Vigo

Una reclamación que contaría con el apoyo decidido del alcalde vigués, Abel Caballero, quien ayer mismo volvía a criticar al presidente Rueda por negarse a dar el visto bueno a una Facultad de Medicina en la ciudad olívica y aseguraba que «se equivoca gravemente».

«Queremos y vamos a tener una Facultad de Medicina», resaltó, reprochando al titular del Ejecutivo autonómico que «insulte» y califique de «localismo» esta reclamación.