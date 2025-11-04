Alerta por temporal en Santiago: la llegada de una borrasca atlántica cierra los parques y suspende las actividades al aire libre

Tras un lunes de tregua, en el que, bajo la influencia anticiclónica, la lluvia no hizo acto de presencia en Galicia, la comunidad afronta este martes una jornada de temporal de viento y lluvia, que será especialmente intensa en la mitad oeste, con acumulados de más de 50 litros por metro cuadrado en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Tras la llegada desde la pasada madrugada de varios frentes, la comunidad se encuentra bajo la influencia directa de la borrascas atlánticas, que dejarán lluvias persistentes y rachas de viento muy fuertes, según las previsiones de Meteogalicia.

De hecho, de cara a este martes, Meteogalicia ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en más de media comunidad, un aviso que se eleva al nivel naranja en todo el litorial debido al fuerte viento y al oleaje que va a azotar durante las próximas horas la comunidad.

Desde esta noite e nas xornadas do martes e mércores o vento de compoñente sur soprará con forza⚠️.



Podémolo ver na probabilidade de refacho máximo de vento (≥70km/h)👇, onde as cores vermellas indican probabilidades moi altas de ocorrencia.



A chuvia tamén se deixará notar🌧️ pic.twitter.com/xH5Eu20sbx — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 3, 2025

Actividades suspendidas en Santiago

Una situación de la que no se librará Santiago. En la capital gallega, las precipitaciones serán continuas e intensas a partir de la tarde, acompañadas de fuertes rachas de viento del sur que podrían superar los 80 kilómetros por hora, lo que ha llevado a Raxoi a activar este martes medidas preventivas de seguridad.

"Van estar pechados os parques, a Escola Municipal de Música e as actividades deportivas ao aire libre por seguridade", señaló este martes la concejala de Deportes, Pilar Lueiro.

🚨AVISO🚨

⚠️ Por mor das condicións meteorolóxicas adversas este martes permanecen pechados os parques da cidade, a Escola Municipal de Música e suspéndense as actividades ao aire libre pic.twitter.com/GYxQnWF1zz — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) November 4, 2025

Una decisión que responde a la evolución del temporal, que en las próximas horas se incrementará en la capital gallega con fuertes lluvias y fuertes rachas de viento, unas rachas que ya fueron palpables en las últimas horas en varios puntos de la comunidad.

La pasada madrugada, en puntos del norte de A Coruña, como en la estación de Punta Candieira (Cedeira) se registraron vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, mientras que en Viveiro, Burela o Vimianzo se registraron vientos que superaron los 90 km/h.

Miércoles, más lluvia

El miércoles, Galicia continuará bajo los efectos de la borrasca atlántica, con lluvias intensas en el sur y oeste de la comunidad, que podrían llegar incluso a ser tormentosas en algunos puntos.

En cuanto a las temperaturas, comenzarán altas, pero irán descendiendo progresivamente a lo largo del día, mientras el viento soplará de componente sur fuerte, con ráfagas muy fuertes en el litoral y en zonas altas en la primera mitad de la jornada, rolando a oeste-noroeste al final del día.