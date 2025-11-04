Santiago pasará otras 24 horas con solo 4 bomberos: tendrán que pedir ayuda al 112 si hay incendio
La negativa a realizar horas extra deja nuevamente el servicio en mínimos
Santiago se enfrenta a otras 24 horas con el parque de Bomberos en mínimos. La negativa de los agentes y también de los policías locales a realizar más horas extraordinarias dejará el servicio sólo con cuatro efectivos. Volverán a ser insuficientes para salir en caso de que se produzca un incendio, por lo que tendrán que pedir apoyo al 112 para que movilice parques de otros ayuntamientos y que se desplacen a Santiago.
En su cuenta de Instagram los Bomberos de Santiago volvieron este martes a alertar que desde las 22.00 horas el parque volvería a estar «inoperativo». Es la tercera vez desde el pasado lunes 27 de octubre. Aunque desde el Concello se insiste en que las instalaciones no están cerradas, fuentes sindicales apuntan a que el número de efectivos no es suficiente para atender un fuego. Según el protocolo de funcionamiento, aseguran, el equipo mínimo tendría que ser de 9 personas, siete bomberos, un cabo y un sargento. El plan de emergencias municipal va más allá y recomienda que trabajen en el mismo turno 12 efectivos.
Bomberos y Policías Locales han dejado de realizar horas extra para evidenciar la falta de personal que arrastran desde hace años. La decisión se toma después de que el Concello no se las haya pagado desde noviembre del año pasado y en medio de una reclamación de mejoras retributivas que comenzarán a negociarse el próximo viernes.
Plantilla mermada
Ante la imposibilidad de cubrir todas las jubilaciones durante los años posteriores a la crisis económica de 2008 la plantilla se ha ido mermando. En el parque de Bomberos compostelano llegaron a trabajar 75 personas, pero hoy son solo 56, un número insuficiente para establecer turnos con los efectivos que recomiendan los protocolos de actuación. Los bomberos se veían obligados a trabajar hasta 72 horas semanales y se han plantado.
Los bomberos aseguran que con cuatro efectivos tan sólo pueden realizar tareas como limpiezas de vías por caídas de ramas de árboles. Tampoco serían suficientes en caso de un accidente de tráfico en el que se necesitase excarcelar a personas en los dos vehículos implicados. En estas situaciones habría que movilizar mínimo a tres agentes por cada coche.
El viernes pasado, cuando el parque quedó también con cuatro efectivos, Raxoi aseguró que puede atender a la mayor parte de incidencias que suelen producirse, que habitualmente no son graves.
