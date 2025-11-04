Un torneo de fútbol sala y otro de futbolín cierran las propuestas de los Orzamentos Participativos de Mocidade

Tras el concierto gratuito de Barry B y el festival 'Música no Atardecer', Raxoi acaba de dar a conocer la última de las actividades englobadas en los Orzamentos Participatidos de Mocidade de Santiago. Se trata de la 'Copa Dobre Xogo', que incluirá un torneo de fútbol sala y otro de futbolín.

Esta propuesta, la segunda más votada por los jóvenes de Santiago, se celebrará los próximos 22 y 23 de noviembre, en colaboración con el Centro Xuvenil Don Bosco.

Torneo de fútbol sala y de futbolín en Santiago / Ced

Cómo anotarse a los torneos

Por un lado, el torneo de fútbol sala se disputará en las categorías femenina y masculina. Los equipos participantes tendrás que estar formados entre 8 y 12 jugadores, con edades comprendidas entre 16 a 30 años.

En cuanto al torneo de futbolín, este será por parejas, que podrán ser masculinas, femeninas o mixtas, también de entre 16 a 30 años. En los dos casos se repartirán diferentes regalos, como cheques para material deportivo o para experiencias deportivas.

Para participar en los torneos, los interesados tendrán que inscribirse de forma gratuita a través de la web del Centro Xuvenil Don Bosco. El plazo de inscripción finaliza el 17 de noviembre.

Presentación de la 'Copa Dobre Xogo' / Concello de Santiago

Fin de los Orzamentos Participativos 2025

Durante la presentación de la 'Copa Dobre Xogo', la concelleira de Xuventude, María Rozas, explicó que con esta iniciativa “pechamos a presentación das diferentes actividades que realizamos este ano desde o departamento de Mocidade con cargo aos Orzamentos Participativos", un proceso en el que, según ha recordado, son los más jóvenes los que eligen "o destino de 100.000 euros do orzamento municipal”.

Asimismo, ha apuntado a la gran diversidad de propuestas que tuvieron lugar durante todo el año, las cuales evidencian "a diversidade de intereses da mocidade, xa que houbo actividades musicais, cine ao aire libre, cursos de primeiros auxilios, un evento relacionado coa cultura urbana…”.

Junto la 'Copa Dobre Xogo', tendrá lugar Ecos Fest, un festival de cortometrajes y música que se celebrará en el Centro Xove del 20 al 22 de noviembre. Ambas actividades ponen punto final a las actividades de los Orzamentos Participativos.