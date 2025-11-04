A USC coloca este mércores a primeira pedra da nova Facultade de Farmacia
Antonio López, Goretti Sanmartín e Alfonso Rueda estarán presentes nun acto que comeza ás 12 horas na parcela contigua á Escola Técnica Superior de Enxeñaría
A Universidade de Santiago colocará esta mañá a primeira pedra da nova Facultade de Farmacia. A previsión da institución compostelá fixaba para o mes de outubro o inicio das obras, pero non foi posible a consecuencia de que a adxudicación da cordinación de seguridade sufriu un retraso pola baixa de dúas das empresas que se presentaron ao concurso.
Así, na parcela contigua á Escola Técnica Superior de Enxeñaría, ubicada no Campus Sur, o reitor da USC, Antonio López, participará, ás 12.00 horas, no acto de colocación da primeira pedra da Cidade da Saúde xunto coa alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, e o membro do equipo redactor do proxecto e director da obra, Pedro Diéguez. Estarán ademais, entre as autoridades confirmadas, o xerente da USC, Javier Ferreira, e a decana de Farmacia, Reyes Laguna.
A empresa adxudicataria das obras o pasado mes de xullo foi Obrascon Huarte Laín SA (OHL), con un presuposto por valor de 23,43 millóns de euros, IVA incluido. Foi o 15 de agosto cando se adxudicou formalmente o contrato.
O prazo de execución é de 22 meses, polo que a nova facultade non recibirá a alumnado ata finais de 2027.
Que incluirá o novo centro?
Esta primeira fase do Centro de Ciencias da Saúde, no Campus Sur, contempla a construción dun centro que contará con biblioteca e sala de estudo con 410 prazas, 21 para a docencia teórica, 17 laboratorios de prácticas, aulas de informática, zona de cultivos e sala de conxeladores, ademais dunha zona de convivencia para os estudantes e espazos administrativos e para a dirección da facultade.
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos