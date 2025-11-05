Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 5 de noviembre, en Santiago?

Talía Teatro en Afundación

A las 10 horas y las 12 h., Afundación ofrece en el Auditorio Abanca una propuesta escénica dentro de su programación de actividades para escolares: DeseXo, obra de la compañía Talía Teatro, dirigida a público escolar. Es un texto de Diego Rey para un elenco formado por Marta Ríos y Dani Trillo.

Gumersindo Feijoo. Al lado, portada de su libro / Cedida

Libro de Gumersindo Feijoo

PRESENTACIÓN. La sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19 acoge hoy la presentación del libro Las aristas de la sostenibilidad, obra de Gumersindo Feijoo Costa, catedrático de Ingeniería Química de la Universidade de Santiago. El acto, previsto a las 19.30 horas, está organizado por el Ateneo de Santiago, es de entrada libre y cuenta con la colaboración de la Xunta y la Deputación da Coruña. Participan, además, el director del Servizo de Publicacións de la USC, Juan Luis Blanco Valdés; y el directivo del Ateneo Antón Porteiro. El libro reflexiona alrededor de la pregunta ¿Dónde y cómo vivimos? y lleva ilustraciones de Joan Rieradevall.

Miguel Anxo Seixas Seoane / XOAN ALVAREZ

Coloquio sobre Castelao con Miguel Anxo Seixas Seoane

LIBRO.Castelao en Cuba, obra de Xosé Neira Vilas, publicada por Galaxia, centra hoy un coloquio, a las 19:30 horas, en la librería Pedreira con entrada libre y presencia de Miguel Anxo Seixas Seoane, presidente de la Fundación Castelao. Y en este mismo establecimiento, mañana, a la misma hora, cita con María Besteiros (texto) y Bea Gregores (ilustración), para dar a conocer un libro conjunto llamado Penélope tece, publicado por Aira, editorial ourensana cuyo director, César Lorenzo, acudirá a dicho encuentro en formato de mesa redonda.

Muestra sobre la Segunda República

En la Fundación Granell, a las 19:30 h., se abre la muestra titulada A esquerda heterodoxa galega na Segunda República. 90 aniversario da fundación do POUM, comisariada por Jacobo Bermejo. Colaboran la Fundación Andreu Nin y la Fundación 10 de Marzo. Es parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Fotograma de 'El contrato del dibujante' / Cedida

‘El contrato del dibujante’, de Peter Greenaway

CINE. El Cineclube de Compostela propone en el CS O Pichel (Santa Clara, 21), a partir de las 21:30 horas, El contrato del dibujante (1982), de Peter Greenaway, cinta que mezcla intriga y comedia y que está considerada una de las mejores obras de dicho cineasta. Destaca la música de Michael Nyman.

Samuel Merino y Pilar G. Rego

La librería Numax recibe hoy a Samuel Merino, autor de Manual de camuflaxe (Xerais), obra ganadora del XIII Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey. Es una cita prevista a las 19:30 h. El autor estará acompañado por la poeta y periodista Pilar G. Rego. Merino (Mos, Pontevedra, 1982) es licenciado en Filosofía por la USC, y tiene además formación dentro del mundo de las artes escénicas.

Taller de danza cuántica en el CGAC

Inscrito en el programa de actividades que el IGFAE, el CESGA y el CGAC organizan con motivo de la Semana da Ciencia, el museo compostelano abre hasta el día 14 el plazo para inscribirse en un taller de danza cuántica, bajo dirección de Paula Quintas y Héctor Álvarez Pol. Email: cgac.prensa@xunta.gal