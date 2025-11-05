La alcaldesa de A Coruña reitera su petición de Medicina para la ciudad: "La descentralización no resuelve la demanda"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reiterado su petición de una facultad de Medicina para la ciudad mientras ha asegurado, en relación a la negociación entre universidades y la postura de la de Santiago de Compostela (USC) y la Xunta, que "la descentralización ya se intentó y no se cumplió".

"Si ahora se avanza en la descentralización pues muy bien pero no resuelve la demanda que hay", ha aseverado sobre la necesidad de plazas suficientes para atender las peticiones de alumnado en este sentido.

Por todo ello, y apelando a que A Coruña y Vigo --que también la solicita-- son "las dos áreas que hacen avanzar en Galicia", ha insistido en esta solicitud. En base a ello, ha instado también a superar "centralismos" y "posturas egoístas" y a "no renunciar" a una facultad de Medicina.

"Si la Xunta se sigue poniendo de perfil es una mala noticia para Galicia", ha aseverado al ser cuestionada por la postura de la Universidade da Coruña (UDC) que, sin renunciar a la petición del grado, se ha mostrado dispuesta a aplazarla a la espera de consensuar mientras tanto la descentralización docente.

"Supeditarnos a ese centralismo compostelano más propio de otras épocas no me parece bien, el futuro de Galicia no pasa por estos posicionamientos egoístas", ha indicado.