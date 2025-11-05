Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un coche por completo en plena autopista mientras circulaba por Santiago

El suceso se registró en la mañana de este miércoles y movilizó rápidamente a los Bomberos

Aparatoso incendio en la AP-9, a la altura de Santiago, este miércoles.

Aparatoso incendio en la AP-9, a la altura de Santiago, este miércoles. / Salseo USC

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Efectivos del parque de Bomberos de Santiago han sofocado este miércoles el incendio de un vehículo en la AP-9. El suceso se produjo en el kilómetro 56, a la altura de Santiago y en sentido A Coruña. El fuego calcinó por completo el turismo, según indicaron desde el parque compostelano, que recibieron el aviso a las 10.30 horas. No se registraron heridos.

El coche, en el que viajaba una familia, se incendió mientras circulaba por la autopista, movilizando a los cuatro efectivos que componen el servicio de Bomberos de la capital gallega hasta las 22.00 horas de este miércoles, en una nueva jornada con el parque bajo mínimos. "Cando chegamos o coche xa estaba en llamas. Quedou inservible, sinistro total", indicaron desde Bomberos.

Esta no fue la única salida que realizaron en las últimas horas, puesto que también procedieron a realizar una limpeza de calzada en la zona de O Romaño, en concreto en la rotonda que conecta con el vial de Aradas, tras un derrame de combustible que se registró en esta zona. Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local.

Además, el parte de incidencias de esta mañana también recoge el desprendimiento de parte de un muro perimetral en Casal da Horta, cerca de O Avío, que se registró a las 10.00 horas. Acudieron efectivos de Bomberos y de la Policía Local.

TEMAS

