Un conductor atropella y mata a un jabalí en el vial que conecta Meixonfrío con el polígono de A Sionlla
Este accidente ocurre apenas dos semanas después de que la Xunta aprobara la declaración de emergencia cinegética con el objetivo de controlar la población de este animal
Un conductor que circulaba a última hora de este martes por la avenida de Asturias, ha embestido y matado a un jabalí que cruzó la calzada por sorpresa. Fuentes consultadas del 112 Galicia han confirmado a El Correo Gallego que recibieron la alerta por este atropello a las 22.55 horas, indicando que se había producido en el transitado vial que conecta Meixonfrío con el polígono de A Sionlla "a la altura de la rotonda que da acceso a la rúa da Campiña".
Con esta información, desde la sala de operaciones de emergencias dieron aviso a la Policía Local de Santiago, que tal y como señalan a este diario, llegaron al punto del siniestro "en torno a las 23.15 horas". Una vez en el lugar, pudieron comprobar que el conductor del vehículo no estaba herido, pero, por contra, el animal sí había fallecido a causa del fuerte impacto.
Finalmente, este atropello a un jabalí en Santiago se ha saldado con numerosos daños materiales en el vehículo, mientras que el animal, como se suele hacer en estos casos en los que resulta muerto, fue retirado por Urbaser.
Aprobación de emergencia cinética
Este accidente ocurre después de que hace apenas dos semanas, la Xunta aprobara la declaración de emergencia cinegética con el objetivo de controlar la población de este animal y reducir, entre otros riesgos, los accidentes de tráfico como el acaecido ayer en Santiago.
Una medida que desde Desarrollo Rural de Unións Agraria (UUAA) consideran necesaria pero insufiente, ya que, en 2024, los ejemplares abatidos en ese periodo apenas supusieron el 1%.
