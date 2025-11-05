La Audiencia de A Coruña desestima el recurso de los cuatro concejales para frenar la expulsión del PSOE

La Audiencia Provincial de A Coruña desestima el recurso de los cuatro concejales expulsados del PSOE. Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez habían pedido a la justicia que tomase medidas cautelares ante la decisión de la dirección socialista de apartarlos el partido. En junio el tribunal de primera instancia rechazaba concedérselas. Los ediles no adscritos recurrieron entonces la decisión ante la Audiencia, que ahora vuelve a dar la razón al PSOE. Sin embargo, el auto no entra en el "fondo del asunto". En abril el juzgado de instrucción número 3 de Santiago admitía la demanda de los concejales contra la decisión del aparato socialista de expulsarlos. A Gonzalo Muíños se lo apartó por su negativa a abandonar la portavocía del grupo municipal. A las concejalas Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez la sanción llegó por no acatar la orden de nombrar a Sindo Guinarte como sustituto de Muíños.

El auto al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, se indica que no se atisba "vulneración manifiesta" de los principios y garantías de los ahora ediles no adscritos durante el procedimiento de expulsión. Destaca que el procedimiento abierto por Ferraz respetó las exigencias de la ley de partidos y recuerda que la "libertad de expresión" a la que aludían los ediles no adscritos no puede prevalecer frente al derecho del PSOE a sancionar a sus miembros. Por el momento el auto avala los pasos dados por la dirección socialista de Ferraz en el procedimiento. Concluye que a priori la actuación del PSOE no concurre en "irregularidad, antijuricidad manifiesta o extralimitación en la actuación del partido político demandado". La Adiencia apunta a que "sin perjuicio de lo que pueda resultar de la prueba que se practique en el juicio, se ha respetado el procedimiento sancionador en los términos establecidos" en la Ley de Partidos.

Respetan la decisión

A través de un comunicado, los concejales no adscritos aseguran que respetan la decisión judicial y destacan que todavía no se ha decidido sobre el fondo del asunto. El auto, apuntan, no "entra en la valoración de veracidad de los hechos que motivan la resolución del partido que, por otro lado, fue siempre nuestra principal cuestionamento, y se dirimirá en el juicio principal". "Sabíamos de la dificultad de conseguir unas medidas cautelares anticipatorias", reconocen para asegurar que pedían que el juzgado les permitiese seguir formando parte del PSOE antes de "desplegar toda la práctica de pruebas de las que disponemos". El propio auto recoge que por el momento "se aprecia que existe una base razonable para considerar" las alegaciones contra la expulsión presentadas por Muíños, Rosón, Castro y Álvarez.

"Esta resolución no nos despista de lo más importante", prosiguen los no adscritos, "nosotros estamos aquí para seguir trabajando por nuestras vecinas y vecinos, con lealtad y compromiso que fue, precisamente, lo que nos trajo hasta aquí". En el comunicado afirman que seguirán "actuando como hasta ahora, desde la posición en la que injustamente nos pusieron unas personas en el culmen de una organización política, sin respetar lo votado por la ciudadanía y alterando la representación del Concello de Santiago de Compostela".