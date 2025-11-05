Ya puedes descargar el Bono Activa Comercio: estos son los establecimientos de Santiago donde puedes utilizarlos

El Bono Activa Comercio de la Xunta ya se puede descargar. Tal y como detallaba Alfonso Rueda el lunes y recordaba ayer la Xunta a través de las redes sociales, los gallegos pueden obtener sus bonos digitales para conseguir descuentos de hasta 30 euros en los establecimientos adheridos desde este miércoles a las 9.00 horas.

En esta segunda convocatoria del año, el Gobierno autonómico ha destinado 2,5 millones de euros, con los que prevé mobilizar 8,5 millones en ventas en los establecimientos adheridos, con el objetivo de "incentivar a demanda e atraer nova clientela ao sector".

Según detalló el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, a las dos horas de la activación se descargaron 61.500 bonos, movilizándose más de 620.000 euros. Tal fue el impacto de la iniciativa, que en estas primeras horas, varios usuarios tuvieron dificultades para hacerse con uno de estos bonos.

¿Cómo funciona el bono?

Cada persona podrá disponer de un bono único de 30 euros, que será descontando del importe de cada compra:

Entre 20 y 30 euros el descuento será de 5 euros.

el descuento será de 5 euros. Entre 30 y 50 euros , de 10 euros.

, de 10 euros. A partir de 50 euros, el descuento será de 15 euros.

El descuento se aplicará de forma automática mediante la presentación de un código QR al realizar la compra en alguno de los establecimientos adheridos.

🛍️ Volven os bonos Activa Comercio!



👉 Desde mañá ás 9,00 h, descarga o teu bono e aforra ata 30 € nas túas compras nos comercios locais



ℹ️ https://t.co/nQ43pSSvNl pic.twitter.com/pxdjIETqbu — Xunta de Galicia (@Xunta) November 4, 2025

El sistema descontará el importe correspondiente hasta alcanzar el límite de 30 euros por persona. Como en ediciones anteriores, los bonos estarán activos hasta agotar el crédito disponible, algo que en campañas anteriores ocurrió en apenas unos días, debido a la alta demanda.

¿Cómo descargar el bono?

Para descargar uno de los Bono Activa Comercio solo es necesario darse de alta en www.bonosactivacomercio.gal desde tu móvil o ordenador y cubrir los datos personales solicitados. Tras ello, solamente será necesario incluir un código de verificación vía SMS, activar el bono y descargarlo. Desde ese momento, el bono está ya operativo y puede ser canjeado en cualquier establecimiento con el distintivo de la campaña.

Por otro lado, en cuanto a los establecimientos, aquellos que ya formaban parte de este programa en ocasiones anteriores no tendrán que volver a adherirse, mientras que, los comercios que no hayan participado podrán registrarse hasta el 15 de diciembre o hasta que se agote el crédito disponible.

Establecimientos en Santiago donde gastar el bono

En esta edición, Santiago cuenta ya con 338 establecimientos adheridos. Los productos y servicios disponibles se aplican a una amplia variedad de sectores, desde tiendas de ropa hasta ópticas, floristerías, librerías, farmacias o peluquerías.

Para conocer todos los establecimientos adscritos a esta iniciativa en Santiago, puedes buscarlo en la app del Bono Activa Comercio o consultando el listado completo en este enlace.