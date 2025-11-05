Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico hasta la semana que viene

El corte se debe a los trabajos de poda que se realizarán por la zona entre las 8.00 y las 14.00 horas

La calle cortada está junto al lago del Auditorio de Galicia.

La calle cortada está junto al lago del Auditorio de Galicia.

El Correo Gallego

Nuevo corte de tráfico en Santiago. Desde este miércoles y hasta el martes, 11 de noviembre, la rúa Ricardo Carvalho Calero permanecerá cerrada al tráfico debido a los trabajos de poda de árboles entre las 8 y las 14.00 horas.

Según informa en un aviso el Concello de Santiago, los coches que necesiten acceder a su aparcamiento tendrán que hacerlo por la rúa de Ricardo Carvalho Calero (actualmente de sentido único de bajada) desde el cruce con la rúa de Pelamios.

