Esta calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico hasta la semana que viene
El corte se debe a los trabajos de poda que se realizarán por la zona entre las 8.00 y las 14.00 horas
Nuevo corte de tráfico en Santiago. Desde este miércoles y hasta el martes, 11 de noviembre, la rúa Ricardo Carvalho Calero permanecerá cerrada al tráfico debido a los trabajos de poda de árboles entre las 8 y las 14.00 horas.
Según informa en un aviso el Concello de Santiago, los coches que necesiten acceder a su aparcamiento tendrán que hacerlo por la rúa de Ricardo Carvalho Calero (actualmente de sentido único de bajada) desde el cruce con la rúa de Pelamios.
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos