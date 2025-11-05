Esta calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico hasta la semana que viene

Nuevo corte de tráfico en Santiago. Desde este miércoles y hasta el martes, 11 de noviembre, la rúa Ricardo Carvalho Calero permanecerá cerrada al tráfico debido a los trabajos de poda de árboles entre las 8 y las 14.00 horas.

🚨AVISO🚨



🚧 Corte de tráfico na rúa Ricardo Carvalho Calero

🗓️ Os días 5, 6, 7, 10 e 11 de novembro

⏰De 8.00 a 14.00 horas

Según informa en un aviso el Concello de Santiago, los coches que necesiten acceder a su aparcamiento tendrán que hacerlo por la rúa de Ricardo Carvalho Calero (actualmente de sentido único de bajada) desde el cruce con la rúa de Pelamios.