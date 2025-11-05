Compostela busca novas rutas aéreas no mercado británico nunha feira en Londres
A World Travel Market (WTM) londinense é un dos eventos de promoción turística máis importantes do mundo, con participantes de 180 países
Turismo de Santiago participa esta semana na WTM de Londres que ten lugar na capital británica do 4 ao 6 de novembro. Está previsto que acudan a esta feira turística arredor de 50.000 profesionais do sector, con participantes de 180 países. A metade destes profesionais son británicos, pero tamén hai unha importante presenza de profesionais europeos, norteamericanos e asiáticos. A entidade municipal manterá nestes días unha intensa axenda de reunións con profesionais do sector, entre os que se atopan representantes de diferentes compañías aéreas, tanto británicos como de outros mercados emisores estratéxicos para a cidade, dado o carácter global que ten esta feira.
O Reino Unido é un dos mercados extratéxicos para Santiago. No 2024 foi o quinto mercado internacional con máis estadías na cidade, con 48.165, segundo os datos do INE, situándose tras EEUU, Alemaña, Italia e Portugal. No 2024 este mercado creceu en Compostela un 2,7% respecto do 2023, segundo Turismo.
Respecto ao número de compostelas entregadas, o Reino Unido sitúase tamén como un dos principais mercados emisores. No que vai de 2025 suma máis de 14.000 acreditacións xacobeas entregadas, superando xa as 13.521 que se entregaron o ano pasado e ocupando tamén a quinta posición como mercado internacional, tras tamén EEUU, Italia, Alemaña e Portugal.
