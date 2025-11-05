Una compostelana en la élite literaria: Ángela Banzas lanza su novela finalista del Planeta

Tras la presentación de este martes en Madrid, ya están a la venta la obra ganadora del Premio Planeta de Novela 2025, "Vera, una historia de amor", del madrileño Juan del Val, y la finalista, "Cuando el viento hable", de la compostelana Ángela Banzas.

En la presentación en Madrid, ambos protagonistas del Premio Planeta 2025, Del Val y Banzas, estuvieron acompañados por el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y la periodista Esther Vaquero.

Ejemplares y dotación

Desde este miércoles están ya distribuidas en librerías y otros puntos de venta, 210.00 ejemplares del libro ganador del citado galardón, dotado con un millón de euros; y los 90.000 del volumen escrito por la escritora santiaguesa, cuyo reconocimiento le ha supuesto recibir 200.000 €.

"Cuando el viento hable", está situado en el Santiago de la posguerra civil y, ya desde su portada, es una historia con Compostela muy presente.

De A Rocha Vella

La escritora gallega, natural de A Rocha Vella, da un salto de gigante en su carrera literaria, a la que se dedica de forma profesional desde 2021 tras aparcar su anterior trabajo fruto de su licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidade de Santiago, llave de su trabajo de consultoría en Madrid, donde lleva asentada década y media junto a su marido bilbaíno y dos hijos, pero con frecuentes viajes a Galicia, marco de todas sus novelas.

Marco Aurelio, Lewis Carroll y Fernando Pessoa, firman las respectivas tres citas breves que Ángela Banzas (Santiago, 1982) emplea como preludio al primer capítulo que se abre de esta forma: "Cementerio de San Domingos de Bonaval; Santiago de Compostela, 1 de noviembre de 1959".

Trama

Sofía, el personaje protagonista de Cuando el viento hable, nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, "y crece rodeada de secretos en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas", según explican desde la editorial.

Antes de esta novela, la autora compostelana publicó El silencio de las olas, La conjura de la niebla, La sombra de la rosa y El aliento de las llamas., todas ellas lanzadas desde Suma. Juan del Val, tras leer el libro de Ángela Banzas, ha dicho en Onda Cero que, al igual que el suyo, "es una novela optimista y que tiene esperanza".