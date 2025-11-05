Las consecuencias de un parque de Bomberos 'en cuadro': un incendio en Santiago moviliza a efectivos de Brión

Un incendio en una habitación de un piso en el centro de Santiago ha obligado a primera hora de la tarde de este miércoles a movilizar a los Bomberos de Santiago y al GES de Brión. Según indicaron desde el parque compostelano, el incendio se originó en un sillón en el interior de una habitación de un inmueble situado en el número 2 de la rúa Carreira do Conde. Fue un particular quien, sobre las 16.20 horas, alertaba al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112).

"Llegamos rápido y pudimos extinguir las llamas sin que se propagasen a otras estancias del inmueble", subrayan efectivos del parque compostelano, que detallan, además, que antes de partir hacia el lugar del suceso llamaron a los Bomberos de Brión para reforzar el servicio, dado que hasta las 22.00 horas de este miércoles solo cuenta con tres bomberos y un mando en el turno. Desde el pasado 26 de octubre, los bomberos, al igual que la Policía Local, se niegan a cubrir las vacantes mediante la fórmula de horas extra, ya que se les adeudan los pagos por este concepto desde hace meses. Ante esta situación, el Concello de Santiago ha convocado para este viernes una reunión de trabajo con los sindicatos CC. OO., UGT y CIG de cara a negociar la situación de los bomberos y policías municipales.

"Cerramos el parque"

"Cuando recibes el aviso nunca sabes la dimensión del incendio, de ahí que llamásemos a los compañeros de Brión", señalan en el parque de Santiago, en el contexto de una nueva jornada con el servicio bajo mínimos. "Tras la alerta en Carreira do Conde, cerramos el parque", subrayan para describir una situación que se repitió esta mañana, cuando tuvieron que salir para apagar el incendio de un vehículo en la AP-9. El suceso se produjo en el kilómetro 56, a la altura de Santiago, en sentido A Coruña. El fuego calcinó por completo el turismo, en el que viajaba una familia, según indicaron desde el parque compostelano, que recibieron el aviso a las 10.30 horas. No se registraron heridos.

Déficit de efectivos

A lo largo de la jornada de hoy, los Bomberos de Santiago volvieron a poner el foco en el déficit de efectivos que arrastra el servicio. "Na mañá deste mércores, 5 de novembro, os Bombeiros de Santiago de Compostela foron mobilizados por un incendio nun vehículo na autopista AP-9, dentro do termo municipal. Ata o lugar desprazouse a totalidade do persoal de servizo, composto unicamente por 4 efectivos, que lograron extinguir o lume e evitar danos persoais grazas á súa rápida actuación. Durante esta intervención, a cidade de Santiago quedou completamente desprotexida, sen ningún operativo dispoñible para atender unha segunda emerxencia", indicaron a través de un comunicado.

Y añadieron: "Unha vez máis, a falta de persoal deixa á capital de Galicia, cidade Patrimonio da Humanidade e centro de peregrinación mundial, nunha situación de risco inaceptable".

Asimismo, incidieron en que "a pesar das condicións adversas, as e os bombeiros de Santiago seguimos cumprindo coa nosa responsabilidade, coa mesma entrega e profesionalidade que nos caracteriza, aínda que cada saída supoña asumir riscos que non deberiamos asumir".