Desestiman el recurso del hombre condenado a 9 años y medio por acuchillar a su pareja en Concheiros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por el hombre condenado a nueve años y medio de cárcel por acuchillar a su pareja en el barrio compostelano de Concheiros. En una sentencia con fecha del 4 de noviembre y de la que ha informado este miércoles el TSXG, el alto tribunal gallego desestima el recurso presentado por el hombre contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña, que condenó al hombre a 9 años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y le impuso la prohibición de comunicarse con la víctima y sus tres hijos durante un periodo de 19 años.

El trágico suceso ocurrió el día 13 de diciembre de 2023 al filo de las seis y veinte de la madrugada en una vivienda ubicada en la rúa do Home Santo, donde la víctima resultó herida de gravedad tras ser apuñalada en la espalda por su pareja, Mohamed A.S., un varón de 37 años, de origen magrebí y con el que la agredida comparte tres hijos, todos menores de edad cuando sucedieron los hechos. Pese a estar herida de gravedad, la mujer logró huir de la vivienda y consiguió llegar hasta la rúa Concheiros, donde pidió ayuda y fue socorrida en la calle por un equipo del servicio municipal de limpieza, que le asistió y comunicó los hechos de inmediato a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Varias patrullas de la Policía Local de Santiago llegaron en cuestión de pocos minutos al lugar, hasta donde se desplazaron también los servicios de emergencias sanitarias. Cuando los agentes asistieron a la víctima, esta ya se había desplomado en el suelo. Agentes de la Policía Local de Santiago detuvieron al agresor a apenas veinte metros de la mujer. Según relataron entonces testigos a este diario, el hombre no opuso resistencia a su detención y, al parecer, comentó que apuñaló a su pareja en el contexto de una fuerte discusión entre ambos.

Contra el fallo cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.