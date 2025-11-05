El embarcadero "de cuento" que enamora en Galicia: oculto en un pazo a cuarenta minutos de Santiago

Un pequeño embarcadero de piedra escondido en un histórico pazo que se dice que sobrevivió a las Revueltas Irmandiñas. Este es el rincón que, en los últimos días, se ha vuelto tendencia en redes sociales. No es para menos.

Pero para llegar a este enclave, primero es necesario situar al pazo del que forma parte. Construido por los Fandiño Gayoso a mediados del siglo XVI, sobre lo que en su momento fue una torre defensiva, está ubicado junto a la desembocadura del río Coroño, en Boiro.

El Pazo de Goiáns

Se trata del Pazo de Goiáns, conocido también como Torre de Goiáns, que es un claro símbolo del señorío que regía gran parte del territorio de la comarca do Barbanza entre los siglos XV y XIX.

Como suele ocurrir con los pazos o casas señoriales, esta propiedad pasó por las manos de varias familias, siendo adquirido finalmente por el Concello de Boiro en 2010.

El conjunto, que se encontraba en estado de derrumbe y abandono, fue incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra en abril de 2019.

No obstante, desde hace años y tras las actuaciones acometidas por el concello, el Pazo de Goiáns se encuentra en un buen estado de conservación y es uno de los principales reclamos turísticos de la zona.

El rincón más bonito

En la finca de 120.000 metros cuadrados en la que se encuentra el pazo -que se eleva en forma de ele-, destacan los jardines, los lagares, un hórreo, la capilla, las pesqueiras y hasta un ejemplar de alcornoque con más de 300 años.

Con todo, hay un rincón con mucho encanto que se ha convertido en el favorito de todo aquel que lo visita: su embarcadero, al cual se accede a través de un pequeño sendero tras cruzar una verja.

Según informan en la web de turismo del concello boirense, el embarcadero fue un elemento clave en los intercambios comerciales, ya que por él entraban y salían víveres, material de construcción, ganado y todo tipo de mercancías.

En la actualidad, el pazo puede visitarse concertando una cita a través de la Oficina de Turismo de Boiro o en el teléfono 981 84 26 54. Por su parte, la finca y el embarcadero están siempre abiertos.

Cómo llegar al Pazo de Goiáns

Para llegar al Pazo de Goiáns desde Santiago hay varias alternativas.

Para la opción más rápida, de unos 43 minutos, debes tomar la AG-11 y AP-9 en dirección Boiro.