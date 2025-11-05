'Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa

Santiago, gracias a la empresa Panel Sandwich Group, se cuela entre los grandes referentes del crecimiento empresarial europeo. La compañía dedicada a la fabricación y distribución de paneles sándwich, con centro logístico en el polígono del Tambre, ha sido reconocida por el diario británico Financial Times entre las 15 empresas españolas con mayor crecimiento sostenido de la última década, según los rankings elaborados en colaboración con Statista.

Panel Sandwich Group, con sede principal en Zaragoza, figura por sexto año consecutivo en las clasificaciones del Financial Times: cuatro veces en el ranking FT1000, que mide el incremento de ingresos a corto plazo, y por segundo año consecutivo en el listado Europe’s Long-Term Growth Champions, centrado en el crecimiento sostenido a largo plazo.

Es, además, la única empresa con presencia operativa en la provincia de A Coruña incluida en este prestigioso ranking.

Desde su centro logístico en Santiago, la compañía coordina la distribución de productos hacia el noroeste peninsular, reforzando su capacidad de servicio en Galicia y el norte de Portugal. «El centro de Santiago es clave para atender la demanda del noroeste español y optimizar nuestros tiempos de entrega en una zona de gran dinamismo industrial», señala Óscar López-Blanco, CEO de Panel Sandwich Group. Además, incide en que «Galicia forma parte de nuestra estrategia de crecimiento y consolidación desde hace años».

Mayor crecimiento sostenido

El reconocimiento del Financial Times sitúa a Panel Sandwich Group como la empresa aragonesa con mayor crecimiento sostenido en la última década, pero también como una de las pocas compañías industriales con presencia en Galicia que forman parte de las clasificaciones europeas de crecimiento.

Con sede principal en Zaragoza y centros logísticos en Madrid, Alicante, Cádiz, Santiago y Saumur (Francia), la empresa mantiene presencia digital en más de 25 países y continúa reforzando su expansión internacional con nuevas delegaciones en el continente.

Sobre Panel Sandwich Group

Panel Sandwich Group es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de paneles sándwich para cubiertas, fachadas y cerramientos. Fundada en 2009, la compañía «combina innovación tecnológica, excelencia logística y una clara vocación internacional». Con presencia en más de 25 países, se ha consolidado como «referente europeo en soluciones constructivas eficientes, rápidas y sostenibles», indican desde la empresa aragonesa.