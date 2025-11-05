Del Cineuropa al concierto de Fito y Fitipaldis: ¿Cómo aprovechar al máximo el mes de noviembre en Santiago?

Con el año ya acercándose a su fin y mientras algunos dejan atrás ya Samaín para centrar su atención en la Navidad, especialmente Abel Caballero que ya anunció el encendido de las luces el día 15 de este mes, Santiago se prepara para vivir un mes de noviembre cargado en cuanto a propuestas culturales se refiere.

Desde festivales más que consolidados como el Cineuropa o el Outono Códax a grandes conciertos de artistas de la talla de Fito y Fitipaldis o Manolo García pasando por espectáculos de comedia o sobre hielo para todos los públicos, la agenda de la capital gallega para este mes de noviembre es más que completa y desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada y aproveches el penúltimo mes del año al máximo.

Público asistente a una proyección en la edición pasada de Cineuropa / Antonio Hernández

Cineuropa

Si hay algo que caracteriza el otoño compostelano es el Festival Cineuropa, que regresa un año más, y ya van 39, a la capital gallega (del 7 al 23 de este mes) para ofrecer al público 140 películas de cineastas consagrados y noveles, internacionales y gallegos, que crean ficción y que cultivan el género documental.

El Teatro Principal, el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia y la sala Numax serán, un año más, los escenarios en los que se desarrollará el festival de cine europeo más grande de noviembre, en el que se proyectarán filmes de Paolo Sorrentino, François Ozon, Alice Winocour o Laura Casabé.

Como es habitual en cada edición, el programa del festival se distribuirá entre la Sección Oficial Europea, Panorama Internacional, Docs Cineuropa, Panorama Audiovisual Galego y la sección competitiva Cineastas do Presente.

Por su parte, en la sección pararela del festival, además de proyectarse filmes de los tres galardonados de esta edición con el premio Cineuropa, contará con el apartado Latinoamericano, Fantastique Compostela, el clásico Maratón, As cousas do querer, Cineuropa Miúda y Faye Dunaway: o talento convulso, un homenaje a "una actriz de Hollywood que se enfrentó a Hollywood".

Outono códax

Otra cita que no puede faltar en el otoño compostelano es el Outono Códax, el festival de música negra que encara su 15ª edición con una amplia programación, caracterizada por la diversidad musical, con presencia del soul, blues, rock&roll, rythm&blues o swing.

Uno de los grandes nombres de la edición de este año, que se celebra entre el 6 y el 22 de noviembre, es la cantante estadounidense Valerie June, que se subirá al escenario de la Sala Capitol el jueves 20 de noviembre. Nominada a los Grammy en 2022, piropeada hace unos años por Bob Dylan y encargada de abrir un concierto de The Rolling Stones, suma más de medio millón de oyentes al mes en Spotify con su mezcla de soul, blues y folk.

No será el único nombre propio de esta edición del Outono Códax, al que se le suman Gilipojazz (el día 6 en Riquela), Principles of Joy y Los Sirex (el domingo 9 en la Sala Capitol), Víctor Coyote con Javi Álvarez (miércoles 12 en el Riquela), Son Little (el jueves 13 en el Riquela), Les Greeme y The White Bats (el viernes 21 en Capitol) y Komodrag & The Mounodor y Quinn DeVeaux (sábado 22 en Capitol).

Conciertos

Aún sin conocer que conciertos ofrecerá la Sala Malatesta, que tal y como anunció reabrirá este jueves 6, la agenda de conciertos del mes de noviembre en Santiago llegará cargada, aunque con un gran nombre propio: Fito y Fitipaldis, que llegará a la capital gallega el sábado 29 para hacer vibrar el Multiusos Fontes do Sar como parte de su gira Aullidos Tour 2025-2026.

Sin embargo, el concierto del intérprete de Soldadito Marinero o Por la boca vive el pez no será, ni mucho menos, el único cita marcada en el calendario. A lo largo de este mes también se podrá disfrutar de un clásico como Manolo García (viernes 21 en el Palacio de Congresos), el rapero Nach con su nuevo disco Destino (sábado 29 en la Sala Capitol), Sexy Zebras (sábado 8 en la Sala Capitol), el indie pop rock de Shinova, el trío compostelano Sumrrá (sábado 29 en el Auditorio de Galicia) o una fiesta de rock galego-portugués con los también compostelanos Samesugas (sábado 8 en la Sala Sónar), entre otros.

Por a izquierda, de arriba abajo: Shinova, Samesugas, Nach, Sexy Zebras y Manolo García / ECG

Compostela ilustrada

Este jueves 6 da inicio una nueva edición de Compostela Ilustrada, el encuentro internacional de cuadernos de viaje, que se prolongará hasta el domingo 9 consolidada como una cita ineludible en el calendario para los amantes del dibujo urbano.

En esta octava edición, el encuentro tomará una vez más las calles y locales compostelanos para retratarlos de la mano de la sevillana Inma Serrano, la armenia Sarah Mari Shaboyan, las francesas Pascale Lee y Olivia Marcus, la madrileña Ximena Maier, el veneciano Barnaba Salvador, la catalana Lucy Victoria Davis y la gallega Clara Cerviño.

Espectáculos

Por último, también tendrán cabida en el noviembre santiagués la comedia y la magia sobre hielo con tres grandes espectáculos diferenciados que tendrán lugar este mes para todos los públicos.

La comedia de improvisación Corta el cable rojo, el show sobre hielo Harry on ice o Miguel Lago, entre los espectáculos de este mes en Santiago / Cedida

El primero de ellos será el sábado 15 en el Auditorio Abanca, con Corta el cable rojo, la "comedia de improvisación más explosiva". Al día siguiente será el turno en el Palacio de Congresos de Harry on Ice, un show sobre hielo que contará la historia de Harry Potter con increíbles acrobacias. Por último, el viernes 21, el cómico gallego Miguel Lago continuará en el Auditorio Abanca su gira celebrando sus 25 años sobre los escenarios con Lago Comedy Club.